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Vali Azizioğlu: “14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun”

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Vali Azizoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Tüm bireylerin, sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için, her türlü hastalıktan korunmaları ve herhangi...

Vali Azizioğlu: “14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun”

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Vali Azizoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Tüm bireylerin, sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için, her türlü hastalıktan korunmaları ve herhangi...

13 Mart 2018 Salı 14:25
Vali Azizioğlu: “14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun”

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Azizoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm bireylerin, sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için, her türlü hastalıktan korunmaları ve herhangi bir hastalığa yakalandıklarında da, tedavilerinin yapılmasında, hekimlerimizin, sağlık çalışanlarının ve Sağlık Kurumlarının vazgeçilmez bir yeri olduğu hepimizin malumudur. Ülkemizde, insanların sağlığına kavuşmaları için, “Hipokrat Yemini” ederek, tüm zorluklara rağmen, mesleklerini büyük bir özveriyle sürdüren, kutsal bir mesleğin mensubu olan hekimlerimizin yetiştirildiği Tıp Okulları ilk defa, 14 Mart 1827 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. “Tıp hane-i Amire ve Cerrah hane-i Amire” adı verilen, bu ilim ve irfan yuvası, günümüzdeki Tıp Fakültelerinin temelini oluşturmuştur. Tüm insanlar için, güvenli bir liman olarak hizmet veren tabiplerimizin ve sağlık çalışanlarının bu anlamlı günü, Ülkemizde “14 Mart 1919” tarihinden beri “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır. İlimizde sağlık alanında dünya standartlarına göre teçhiz edilmiş hastane ve sağlık kuruluşlarımız bulunmaktadır. Bu kuruluşlarımızda, modern tıbbın bütün uygulamalarının yer aldığı sağlık birimleri ile yöremiz insanına, yerli ve yabancı herkese ayrım gözetmeksizin en iyi şekilde sağlık hizmeti sunulmaktadır. Bu itibarla, Erzurum İlimiz bölgesel olarak yapılan bu çalışmalardan dolayı bir çekim alanı oluşturmaktadır. Bu anlamlı gün sebebiyle, tüm Erzurum Halkı’na öncelikle sağlık ve afiyetler diler, hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının “14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”
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