Türkiye’de Tarım Üretiminin 172. Yılı Atatürk Üniversitesinde kutlandı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Ziraat Fakültesi ve Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen, Türkiye’de Tarım Üretiminin 172. Yılı Kutlama Programı, Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleşti.

Program öncesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Özlü, Rektör Çomaklı’yı makamında ziyaret etti. Kendisinin de Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Özlü, tarım üretimi kutlama programına katılmak için yıllar önce eğitim gördüğü Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olduğuna işaret eden Rektör Çomaklı ise fakültenin ilçe ve köylerde faaliyet gösteren çiftçilere her konuda yardımcı olduğunu ve desteklediğini söyledi.

Ziyaretin ardından Mavi Salona geçen konukların katılımıyla Türkiye’de Tarım Üretiminin 172. Yılı Kutlama Programı başladı. Programa, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Özlü, Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mevlüt Doğan, Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Erdal Şengül, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çelik, akademisyenler çiftçiler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye’ de sosyal ve ekonomik bakımdan önemli sektörlerin başında gelen tarımın, çalışan her dört kişiden birine istihdam olanağı sağladığını belirterek, birçok sanayi kuruluşunun da ham madde ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Tarımın beslenme ihtiyacının yanı sıra, ekonomik anlamda sağladığı katma değer ile ülkelerin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını ifade eden Rektör Çomaklı, “Sahip olduğu coğrafi konum ve iklim özellikleriyle, ülkemiz tarımsal açıdan büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi için tarımda eğitim-öğretim, araştırma ve yayım faaliyetlerine gereken önemin verilmesi kaçınılmazdır” dedi.

Tarımsal Üretimde, Ziraat Mühendislerine Büyük İş Düşmektedir

Çomaklı: “Son yıllarda, üniversite yerleştirme sınavı sonuçlarına göre Ziraat Fakültelerine olan talep giderek azalmakta, bazı bölümler tercih edilmezken, bazı bölümlerde doluluk oranı giderek düşmektedir. Ayrıca, talep düşüklüğü nedeniyle daha düşük kapasiteli öğrenciler ziraat fakültelerine yerleşmektedir. Oysa geleceğimiz için stratejik bir öneme sahip olan bu mesleğe olan talebin azalması kaygı vericidir. Günümüzde, ülkeler arası rekabette sadece petrol ve yeraltı zenginlikleri değil aynı zamanda tarımsal üretim için kaçınılmaz olan su ve toprak gibi doğal kaynaklar da büyük rol oynamaktadır. Bu kaynakları etkin bir şekilde değerlendirecek, iyi yetişmiş Ziraat Mühendislerine büyük iş düşmektedir. Bunun için Ziraat Fakültelerine nitelikli ve kaliteli öğrenci talebinin arttırılmasına yönelik çabalar büyük önem arz etmektedir.

Türkiye’de Öncü, Uluslararası Alanda Saygın Bir Fakülte Olarak Hak Ettiği Yeri Alacağına Olan İnancım Tamdır

Ziraat Mühendislerini yetiştirecek bir lisans programının oluşturulması için gerekli önlemleri almak kaçınılmazdır. 60 yıllık tecrübesi, güçlü altyapısı ve yetişmiş akademik elemanlarıyla Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bunu gerçekleştirebilecek bir potansiyele sahiptir. Yeni nesil üniversite tasarım ve dönüşüm projesi kapsamında, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin, akredite olmuş ve ileri teknoloji ile donatılmış araştırma laboratuvarlarının yanı sıra, kendini yenileyen güçlü akademik kadrosuyla, Türkiye’de öncü, uluslararası alanda saygın bir fakülte olarak hak ettiği yeri alacağına olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çelik yaptığı konuşmada, insanlık tarihiyle başlayan tarımın, insanların yerleşik hayata geçmesiyle birlikte uygarlığın başlangıcını da oluşturduğunu söyleyerek, tarımın dünyanın en eski uğraşı ve eğitim mesleği olma özelliğine sahip olduğunu ifade etti. Günümüzde dünya nüfusu hızla artarken, buna karşılık tarıma elverişli alanların ise giderek azaldığını belirten Çelik, tarımsal verimliliği artırmak için yeni teknolojileri kullanmanın ve eğitim vermenin önemli olduğunu söyledi.

Ziraat Fakültesi öğrencileri adına konuşma yapan 4. sınıf öğrencisi Şeyma Akbulut ise, ülkemizin bulunduğu coğrafyanın beraberinde getirmiş olduğu zenginlikler içerisinde tarımın her zaman büyük öneme sahip olduğunu belirterek, var olan tarımsal potansiyelin iyi değerlendirilebilmesi için eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin büyük önem arz ettiğine vurgu yaptı.

“Ziraat Mühendisi; en basit tanımı ile mühendislik prensiplerini tarımda uygulayan bireydir” diyen Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanı Erdal Şengül, konuklara Dünyada ve Ülkemizdeki Tarımsal Yüksek Öğrenim Sistematiği hakkında genel bir bilgi verdi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin, ülkemiz tarımsal öğrenimine yeni bir vizyon kazandıracak en köklü kurumlardan biri olduğuna da işaret eden Erdal Şengül, Atatürk Üniversitesinin bölge tarımına yeni bir boyut kazandırma hedeflerini umut ve takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Programda son olarak konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Özlü, teknolojik gelişmelere bağlı olarak ziraat fakültesi öğrencilerinin kendilerini geliştirme ve mesleklerinde iyi noktalara gelmeleri bakımından daha fazla çalışmaları gerektiğini söyledi.

Müsteşar Yardımcısı Özlü: “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak sadece ziraat mühendisleriyle çalışmıyoruz. 7 bin veteriner ve 2 bin gıda mühendisiyle bakanlık bünyesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tarım bir bütündür. Tabiki bitkisel üretim olmadan hayvancılık yapmak söz konusu değil. Yapılan tüm hayvancılık faaliyetleri tarımla bütünlük halinde. Biz bu bütünlük halinde Türkiye’de Tarım Üretiminin 172. Yılını kutluyoruz. Esasen fakültelerimizde ve meslek liselerimizde verilen teknik eğitimler önemli ama üreten kesim olan çiftçilerimizin eğitimi de çok önemli. Onları da kamuda ve özel sektörde çalışan mühendislerimiz eğitiyor” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 2017 yılında profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanı alan öğretim üyelerine belgeleri verilerek akademik giysilerini giydirildi.

Daha sonra ise meslekte 30 yılını tamamlayan öğretim üyelerine ve Erzurum’da gerçekleştirdikleri tarımsal faaliyetleriyle tarım camiasına örnek olan çiftçilere plaketleri verildi.

Rektör Çomaklı ise Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü’ye programa katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.