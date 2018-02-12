Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, tüp bebek tedavisinin uygulandığı kısırlık sebepleri hakkında bilgi verdi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Tüp bebek tedavisinin uygulandığı kısırlık sebepleri ise, tüp bebek tedavisi genellikle tüplerin tıkalı olması durumunda uygulansa da yaygın olan diğer kısırlık sebepleri var” dedi.

Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, tüp bebek tedavisinin uygulandığı kısırlık sebeplerini şöyle sıraladı:

“Çikolata kisti, Yumurtalık rezervlerinin yetersiz olması, Anne adayının rahminde doğumsal anomalilerin olması, Cinsel enfeksiyonlar, Cinsel hastalıklar, Miyom ve polip gibi yapılar, Erkekte sperm sayısının yetersiz olması, Azospermi (menide hiç sperm olmaması) Sperm hareketliliğin yetersiz olması, Sperm hücrelerinde morfolojik bozukluklar olması, Genetik geçişli hastalıklar, Anne adayının yaşının ileri olması, Kronik hastalıklar, Sistemik hastalıklar, Aşırı stres olarak sayılabilir.”

Bu problemlerin, tüp bebek tedavisi ile genellikle başarılı şekilde çözülebildiğini ifade eden Prof.Dr. Fıçıcıoğlu, “Bu sorunlarla beraber tüplerin tıkalı ya da kapalı olmasının herhangi bir önemi yoktur. Tüp bebek tedavisi, tüplerin açık olması gerektirmemektedir” açıklamalarında bulundu.