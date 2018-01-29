Termalspor ligde ki yükselişini sürdürüyor

Aziziye Belediye Termalspor konuk Antalya Serik Belediyespor’u 30-18 mağlup ederek ligdeki yükselişini sürdürdü.

Termalspor ligin 15. haftasında kendi evinde karşılaştığı Antalya Serik Belediyespor’u farklı geçti. Termalspor üstün başladığı karşılaşmanın ilk devresinde soyunma odasına 18-7 üstün gitti. Maçın ikinci devresinde Termalspor’un istekli ve atak oyununa karşılık veremeyen Serik Belediyespor sahadan mağlup ayrıldı. Termalspor’da Ersin Arslan, Ömer Öztürk ve Admir Pelidijia buldukları 6’şar golle maçın en çok gol atan oyuncusu oldular. Termalspor’da kaleci Yusuf Uçar maçın kritik anlarında yaptığı kurtarışlarla göz doldurdu.

Karşılaşmayı AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, çeşitli kurum yöneticileri ve çok sayıda taraftar izledi.

Ligini ikinci devresinde yaptıkları iki maçın ikisini de kazanmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden genç çalıştırıcı Berkan Otman, ”Devre arasında oyuncularımızı maçlara çok iyi hazırladık. Geçen hafta anlamlı bir galibiyet kazandık. Bu hafta karşılaştığımız Serik Belediyespor da bizim gibi üst sıralara çıkmak istiyordu. Ancak oyuncularımızın istekli oyunu maçı lehimize çevirdi. Önümüzdeki maçları kazanıp ligde üst sıralarda yer bulmayı hedefliyoruz” dedi.

Termalspor Başkanı Abdullah Gülakar, “Ligdeki çıkışımızı sürdürüyoruz. Birçok engele rağmen aldığımız galibiyetlerle şehrimizi başarılı bir şeklide temsil etmeye devam ediyoruz. Oyuncularımız üstün bir oyun sergilediler ve haklı bir galibiyet aldılar. Taraftarlarımız da her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmadılar. Erzurum Milletvekilimiz Sayın Orhan Deligöz ve Aziziye Belediye Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan bey karşılaşmayı bizimle birlikte izleyerek yakından takip ettiler. Bu destek beraberinde galibiyeti getirdi. İnşallah önümüzdeki maçlara daha da iyi hazırlanarak ligde üst sıralara çıkacağız” şeklinde konuştu.

Termalspor gelecek hafta Türkiye Hentbol Federasyonu Stadı’nda Maliye Piyango SK ile karşı karşıya gelecek.