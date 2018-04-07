TDED Erzurum, şiir şöleniyle birinci yılını kutladı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi kuruluşunun birinci yıldönümünü görkemli bir etkinlikle kutladı. TRT Erzurum radyosu ses sanatçısı Didem Dilara Duman’ın da türküleriyle renk kattığı programda şairler ve şiir dostları kendilerinin ve beğendikleri şairlerin şiirlerini seslendirdi. Erzurum Müftülüğü’nün çok amaçlı salonunda yapılan Şiir Şöleni’ne halkın ilgisi çok yüksekti.

Programın açılış konuşmasını yapan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, 2008’de “Dilimiz Kimliğimizdir” ilkesiyle kurulan derneğin Erzurum şubesinin birinci yılını başarıyla tamamlamasının gururunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Ertaş, dilin sadece ses ve kelimelerden oluşan bir yapı olmadığını dilin vatan, millet, bağımsızlık ve bayrak kavramlarını en iyi yansıtan milli bir mesele olduğunun bilinciyle şube olarak bir sene içinde yaptıkları çalışmalarla Erzurum kamuoyunun ciddi desteklerini aldıklarını ifade ederek başarının güçlü, kaliteli, fedakâr ve çalışkan isimlerle yol arkadaşlığı yapmaktan geçtiğini söyledi. TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Şiir Şöleni’nin hazırlanmasında emeği geçen herkese ve bilhassa gecenin hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen Taşkent Kurs Merkezi’ne ve TRT Erzurum Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Daha sonra bir selamlama konuşması yapan Taşkent Kurs Merkezi Müdiresi Emine Altunayar da Polis haftası dolayısıyla programı izlemeye gelen Erzurum Polis Okulu öğrencilerine teşekkür ederek Polis Haftasını kutladı.

TDED Erzurum Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda şair olan Adalet Ömeroğlu’nun şiirsel sunumuyla başlayan programda 16 şair, şiirlerinden örnekler seslendirdiler. Programa şu isimler şiir okudu: Abdulkerim Dinç, Ali Kurt, Bünyamin Aydemir, Beyza Nisan Ulaş, Ekrem Karadişoğulları, Fatih Can, Hakan Hadi Kadıoğlu, Hakkı Mezararkalı, Haşim Özcan, Hüseyin Yurttaş, İsmail Bingöl, Muammer Cindilli, Murat Ertaş, Mustafa Uğurlu, Orhan Ceylan ve Tacettin Şimşek.

Yıllar sonra şiir programında mikrofana çıkan Erzurum’un iki kıymetli büyüğü Hakkı Mezararkalı, Kemalettin Kamu’nun “Dadaş” şiiriyle Necip Fazıl Kısakürek’in “Dua” şirini, Muammer Cindilli de Mehmet Emin Alper’in Erzurum’u anlattığı “Ağıt” şiirini okudu.

Program, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu’nun ve TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş’ın, şairlere teşekkür belgelerini takdim etmelerinden sonra toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.