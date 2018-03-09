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Şubat ayında Erzurum Havalimanı’nda 122 bin 438 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Şubat Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Şubat ayında Erzurum Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 artışla 121.938, dış hat yolcu...

Şubat ayında Erzurum Havalimanı’nda 122 bin 438 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Şubat Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Şubat ayında Erzurum Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 artışla 121.938, dış hat yolcu...

09 Mart 2018 Cuma 16:03
Şubat ayında Erzurum Havalimanı’nda 122 bin 438 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Şubat Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Şubat ayında Erzurum Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 artışla 121.938, dış hat yolcu trafiği 500, toplamda ise yüzde 29 artışla 122.438 oldu.

2018 Yılı Şubat ayında Erzurum Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 826 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 12 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 14 artışla 838’e ulaştı.

2018 Yılı Şubat ayında Erzurum Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 11 artışla 934 ton olarak gerçekleşti.

2 Aylık Gerçekleşmeler

2018 Yılı Şubat Sonu gerçekleşmelerine göre;

Erzurum Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 263.991 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 27 artışla 1.764’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 24 artışla 2.062 tona ulaştı.
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