Şampiyon Kros Takımı, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Gebze Teknik Üniversitesi Kros Parkurunda gerçekleştirilen, Üniversiteler Türkiye Kros Şampiyonasında 18. kez şampiyon olarak kırılması güç bir rekora imza atan Atatürk Üniversitesi Erkek Kros Takımı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

27 Şubat tarihinde 110 sporcunun katılımıyla düzenlenen Üniversiteler Türkiye Kros Şampiyonasında şampiyonluğu göğüsleyen Erkek Kros Takımı ve takım yöneticileri kupayı Rektör Çomaklı’ya takdim ettiler.

Ziyarete; takım antrenörü Yrd. Doç. Dr. Abdulvahit Doğar, idareci Okt. Münir Kurudirek, sporcular Ferhat Bozkurt, Ayetullah Belir, Âdem Bayram, Fırat Özkorkmaz ve Muhammet Can Ağyürek katıldı.

Antrenör Yrd. Doç. Dr. Abdulvahit Doğar, Atatürk Üniversitesi Erkek Kros Takımının, şampiyonluğu yıllardır hiçbir takıma bırakmadığını ve Atatürk Üniversitesinin ismini her zaman en üst seviyede tutmak için çabaladıklarını ifade etti. Doğar ayrıca, sporculardan Ferhat Bozkurt’un ferdi sıralamada Türkiye 4.’sü olup Türkiye Üniversiteler Erkek Kros Milli Takımına seçildiğini belirterek, Nisan ayında Portekiz’de düzenlenecek Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonasına katılacağını söyledi.

Takımın bu önemli başarısından dolayı yönetici ve sporcuları kutlayan Rektör Çomaklı ise, kros takımına gelecek müsabakalarda başarılar diledi.

Spora ve sporcuya verilen maddi manevi her türlü desteğin sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Rektör Çomaklı, sporun ülke tanıtımı için çok önemli olduğunu da belirtti.

Çomaklı: “Spor Bilimleri Fakültesi olarak Türkiye’nin en başarılı fakülteleri arasında yer alıyoruz. Son yıllarda Atatürk Üniversitesi takımlarının çeşitli spor branşlarında gösterdikleri başarılar göğsümüzü kabartıyor. Spor Bilimlerinin başarılarının devamlılığını sağlamak adına üzerimize düşen görevi yerine getirmeye daima hazırız. İlerleyen zamanlarda sizleri daha iyi yerlerde göreceğimize ve yeni şampiyonluklara imza atacağınıza gönülden inanıyorum. Sizler geleceğimiz olan pırıl pırıl gençlersiniz, vatana millete yararlı birer birey olmanız bizim için her şeyden önemli” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Rektör Çomaklı, şampiyon sporculara çeşitli hediyeler verdi.