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Rektör Çomaklı’dan Kültür Eğitim Vakfına ziyaret

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) tarafından düzenlenen toplantıda, şehre ve gündeme ait değerlendirmelerde bulundu.Toplantıya, Kültür Eğitim Vakfı Başkanı ve Atatürk Üniversitesi...

Rektör Çomaklı’dan Kültür Eğitim Vakfına ziyaret

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) tarafından düzenlenen toplantıda, şehre ve gündeme ait değerlendirmelerde bulundu.Toplantıya, Kültür Eğitim Vakfı Başkanı ve Atatürk Üniversitesi...

27 Şubat 2018 Salı 17:16
Rektör Çomaklı’dan Kültür Eğitim Vakfına ziyaret

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) tarafından düzenlenen toplantıda, şehre ve gündeme ait değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya, Kültür Eğitim Vakfı Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Sert’in konuğu olarak katılan Rektör Çomaklı’nın yanı sıra, vakıf yöneticileri de katıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede, Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören 87 ülkeden 3 bin uluslararası öğrencinin durumları da görüşüldü. Uluslararası öğrencilerin, ülkeleri ve Erzurum arasında kültür elçisi olduklarını belirten Prof. Dr. Çomaklı, öğrencilerin kadim kültürümüzü tanımaları açısından tüm kurumlara görev düştüğünü ifade ederek, bu kapsamda Kültür Eğitim Vakfına da bir kısım uluslararası öğrenciyi ilgilenmeleri için emanet ettiklerini söyledi.

Yeni Nesil Üniversitenin gerekliliklerinden biri olan toplumla bütünleşmeye önem verdiklerini hatırlatan Çomaklı şöyle konuştu: "Sanayi, tarım, ticaret ve kültürel faaliyetlerin topluma faydalı olması ve bilginin değere dönüştürülmesi için üniversitemizin önemli çalışmaları var. Bu sayede hem toplumla hem de çeşitli sektörlerle sürekli iletişim halinde olacağız. Şehrimizin kalkınması, üniversite-toplum, üniversite-sanayi işbirlikleri gibi faaliyetlerle gerçekleşecektir. Girişimci bir üniversite olarak en önemli paydaşlarımız sizlersiniz" dedi.

Kültür Eğitim Vakfı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Sert, Atatürk Üniversitesinin çalışmalarından övgüyle bahsederek, kamu kurum kuruluşları, STK’lar ve yan kuruluşlarla yapılan toplantı ve ortak projeleri ilgiyle takip ettiklerini söyledi.

Kültür Eğitim Vakfı olarak eğitim konusunda çeşitli projelerinin olduğundan bahseden Başkan Sert, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde Değerler Eğitimi Bölümünün açılması ve orta öğretimde karma eğitimle ilgili, Atatürk Üniversitesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) verilmek üzere bir rapor hazırlamak istediklerini ifade etti.

Başkan Sert: “Yine üniversitemizle birlikte, öğretmenlik bölümlerindeki staj sürelerinin uzatılması hususunda yetkili makamlara rapor hazırladık. Toplumsal anlamda geleceğimizi olumsuz etkileyen birtakım medya, televizyon ve sosyal paylaşım sitelerinin, ahlaki çöküntüye sebebiyet vermesine müsaade etmeyecek projeler üretmeliyiz. Üniversitemizle ortak hazırlanan projelerimiz kapsamında bu süreçleri titizlikle takip edeceğiz. Bizleri ziyarete gelerek proje ve fikirlerimize destek veren Rektör Çomaklı’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı ise, EKEV ’in önerileri ile ilgili olarak "Fakültelerimizdeki zengin kadrolarımızla bu önerilere ait çalışmalara, ortak yürütme noktasında her zaman kapılarımız açık" dedi.
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