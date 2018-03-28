Rektör Çomaklı Başkent’te

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı Ankara’da kurum ve kuruluş yöneticileriyle bir araya geldi. Başkent’te üniversitenin gelişimi ve dönüşümü için temaslarını gerçekleştiren Rektör Çomaklı daha sonra Kalkınma Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen “Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi Projesi” açılış toplantısına katıldı.

Mek-Sis Projesinin Tanıtımı Yapıldı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın açılışını yaptığı toplantıya, üniversite rektörleri ve ilgili idari personelleri, kurum temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, artık yükseköğretimde kaliteyi odağına alan yeni bir sayfayı açmanın, yükseköğretimde niteliksel devrimi gerçekleştirmenin zamanı geldiğini belirterek "Üniversitelerimizdeki mekânsal planlama ve kullanım pratiklerini değiştirmek, verimliliği odağına alan bir yaklaşımı hayata geçirmek amacıyla Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis) Projesi’ni başlatıyoruz." dedi.

Bakan Elvan Proje Hakkında Bilgi Verdi

Gelecek dönemde yükseköğretimde kaliteyi artırmak ve bu yöndeki projelere daha fazla kaynak ayırmak adına üniversitelerimizdeki mekânsal planlama ve kullanım pratiklerini değiştirmek, verimliliği odağına alan bir yaklaşımı hayata geçirmek amacıyla Mek-Sis Projesi’ni başlattıklarını ifade eden Bakan Elvan: "Proje kapsamında ülkemizde ilk defa üniversite mekânlarının tanımlı standartlar temelinde envanteri çıkarılacak, dersliklerin verimlilik analizi yapılacak ve yeni mekân taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin karar destek sistemi altyapısı kurulacaktır. Projenin yürütülmesi için Süleyman Demirel Üniversitesi ile birlikte çalışıyoruz. Nisan ayı içerisinde her bir üniversitemizin görevlendireceği ekipler iki tur hâlinde Isparta’da eğitime tabi tutulacak ve ardından bu ekipler tarafından üniversitelerimizde ölçümler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Elvan toplantıda yaptığı konuşmada ayrıca, 2002 yılından bugüne üniversite sayısının 77’den 185’e ulaştığını ve söz konusu dönemde cari harcamalar ve yatırım harcamaları birlikte düşünüldüğünde 330 milyar liralık kaynak tahsis ettiklerini söyledi.

“Bu Proje, Üniversitelerin Gerçek İhtiyaçlarını Ortaya Koyacak”

Rektörlerden, bu konuya azami ölçüde hassasiyet göstermelerini rica eden Elvan, şöyle devam etti: "Akıllarınızda bu proje sonrasında ’Kalkınma Bakanlığı üniversitelere daha az kaynak tahsis edecek’ ya da ’yeni bina taleplerimizi geri çevirecek’ şeklinde bir düşünce oluşmuş olabilir. Aslında bu proje ile amaçladığımız bunun tam tersi. Bakanlık olarak üniversitelerimizden gelen talepleri daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmek ve kaynak tahsis sürecini daha etkin yönetmek için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Öyle üniversitelerimiz var ki öğrenci başına 4-5 metrekare, bazılarında da 25-30 metrekare kapalı alan düşüyor. Bir dengesizlik söz konusu. Hem daha adil hem de daha şeffaf hem de üniversitelerin gerçek ihtiyaçlarını ortaya koymak adına çok önemli bir proje" şeklinde konuştu.

TÜBİTAK Uzay Enstitüsünde Doğu Anadolu Gözlemevi Konuşuldu

Toplantının ardından temaslarına, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Enstitüsü Birimini ziyaret ederek başlayan Rektör Çomaklı, Enstitü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu’nun misafiri oldu. Türkiye’deki uzay ve havacılık teknolojileri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Lokman Kuzu, enstitünün ülkemizin teknolojik bağımsızlığını sağlamak amacını göz önünde tutarak uydu teknoloji sistemleri ve alt sistemlerinin yanı sıra haberleşme sistemleri, uzaktan algılama, veri işleme ve havacılık teknolojileri üzerine projeler yürüttüğünü söyledi.

Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) ve Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) hakkında Uzay Enstitüsü Doç. Dr. Müdürü Lokman Kuzu ile fikir alışverişinde bulunan Prof. Dr. Çomaklı, Türkiye’nin 2023 vizyon projeleri arasındaki astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alanındaki en büyük temel bilim yatırımı olan Doğu Anadolu Gözlemevinin kurulum çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

2020 yılında uzaydan ilk ışığı alarak hizmete girecek olan DAG teleskobunun atmosferik türbülansa bağlı etkilerin tümünü ortadan kaldıracağını dile getiren Çomaklı, DAG’ın HUBBLE Uzay Teleskobu’ndan yaklaşık 7 kat daha yüksek çözünürlükte görüntü alacağını sözlerine ekledi.

Rektör Çomaklı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç İle Bir Araya Geldi

Daha sonra Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile bir araya gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak fikir üretme noktasında istişarede bulundu.

Atatürk Üniversitesinin bilimsel araştırmalar alanında önemli çalışmalar yürüttüğü belirten Rektör Çomaklı, bu çalışmaların büyük çoğunluğunun ülkeye katkı verecek projelerden oluştuğunu söyledi.

Nazik ziyaretinden dolayı Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, üniversitelerle ilişkilerini sıkı tutmaya çalıştıklarını ifade etti. Yeni bir kurum olduklarını belirten Malkoç, üniversitelerde kamu denetçiliği ve hakkaniyetle ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini de ifade etti.

Prof. Dr. Çomaklı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik ile Görüştü

Ankara’daki temaslarını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik ile sürdüren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, dünyanın birçok ülkesinde sanayi ve üniversite iş birliğini geliştirmek için uygulanan 3’üncü nesil üniversite modelinden bahsetti.

Türkiye’de bu modelin yaygınlaştığına dikkat çeken Çomaklı: “3’üncü nesil üniversitenin; eğitim, öğretim, araştırma ve Ar-Ge faaliyetleriyle bilimsel verileri toplum faydasına dönüştürebilen ve toplumsal hizmette bulunan bir model olduğunu görüyoruz. Kalkınmaya katkı sağlamak için akademik araştırmaların kesinlikle ekonomik faydaya dönüştürülmesi gerekiyor. Özellikle ülkemizin teknoloji alanında potansiyelini artıracak, projeler üretecek değerlere ihtiyaç olduğuna değinen Rektör Çomaklı, akademisyenleri bu yönde çalışmaya yöneltmek, cesaretlendirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Atatürk Üniversitesinin 60 yılı aşkın bir süredir Türkiye’nin büyümesine önemli katkılarda bulunduğuna değinen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, kurumlar arası diyaloglar ile verimliliğin daha da artacağına dikkat çekti. Üretimin nitelikli ve yüksek katma değerli olmasının ülke kalkınması açısından şart olduğunu vurgulayan Çelik; Türkiye’nin yakın geçmişte orta düşük teknolojiden orta yüksek teknoloji üreten ülkeler arasına girdiğini belirtti. Hasan Ali Çelik, ziyaretlerinden dolayı Rektör Çomaklı’ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Çomaklı’nın Son Adresi TRT Oldu

Başkent ziyaretleri TRT ile sonlandıran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanı Dr. Süleyman Erdal ile bir araya geldi. TRT’nin, televizyon ve radyo kanallarıyla dünyaya yayın yapan bir kuruluş hâline geldiğine vurgu yapan Rektör Çomaklı: "Mazlumların sesini tüm dünyaya duyurmak için TRT’nin üstlenmiş olduğu misyonu oldukça önemli ve değerli buluyorum. Bu önemli sorumluluk için üniversite olarak bizler de üzerimize düşeni yaparak gereken tüm desteği sağlamaya hazırız.” dedi.

TRT’nin dış yayın politikasından bahseden TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanı Dr. Süleyman Erdal, radyo ve diğer medya araçları aracılığı ile Türkiye’nin görüşlerini yansıtmak ve tanıtımını yapmak, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, soydaşları ve akraba toplulukları ile Türkiye Türkçesi konuşanların, Türkiye ve Türk kültürü ile bağlarının devamını sağlamak üzere çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Rektör Çomaklı’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Erdal, TRT Erzurum Bölgesi ile iş birliği yaparak Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile programlar yapabileceklerini de sözlerine ekledi.