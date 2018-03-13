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Pasinler’in düşman işgalinden kurtuluşun 100. Yılı coşkuyla kutlandı

Erzurum’un Pasinler ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.100. yıl etkinlikleri Pasinler kent meydanında Kaymakam Murat Öztürk, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Muhammet...

Pasinler’in düşman işgalinden kurtuluşun 100. Yılı coşkuyla kutlandı

Erzurum’un Pasinler ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.100. yıl etkinlikleri Pasinler kent meydanında Kaymakam Murat Öztürk, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Muhammet...

13 Mart 2018 Salı 14:29
Pasinler’in düşman işgalinden kurtuluşun 100. Yılı coşkuyla kutlandı

Erzurum’un Pasinler ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

100. yıl etkinlikleri Pasinler kent meydanında Kaymakam Murat Öztürk, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Muhammet Kardeş ve Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu’nun halkı ve protokolün bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının akabinde şehitlerimiz için kuranı kerim tilaveti okundu. Temsili kurtuluş gösterimi yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu yaptı.

Konuşmasında Sertoğlu, Pasinler’in düşman işgalinin 100. yılında, “İstiklâl Mücadelesinin meşalesini yakan Dadaşlar, yine aynı tarihi misyonu üstlenecektir” Pasinler’in tarih de taşıdığı değer dün olduğu gibi bugünde devam etmektedir. “Pasinler sadece doğunun değil, Anadolu’nun sigortasıdır. Pasinler hem stratejik öneme sahiptir, hem de manevi ağırlığı olan bir ilçedir. Batılı devletlerin Anadolu üzerindeki emellerinin gerçekleşmesine 13 Mart’ta bu toplum İstiklâl mücadelesi vererek engel olmuştur. Kadını, erkeği, genci, ihtiyarı Dadaşlar; yüreklerinde iman ve vatan sevdasıyla düşmanın karşısına çıktılar. Bir ve beraber olmuş Pasinler’in imanlı evlatları önlerine kattığı Rusları ve işbirlikçilerini 13 Mart günü bu topraklardan söküp atmıştır şeklinde konuştu.

Programda Kafkas Bar Ekibi erkek ve bayan oyunları, İlçe Halk Eğitim Merkezinin Erzurum Bar ekiplerinin gösteriminin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibi tarafından marşlar söylendi. Mehteran ekibi tarafından marşlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Programın sonunda 100. Yıl etkinlikleri kapsamında resim sergisi, okçuluk, yaşlı bakım ünitelerinde öğrenciler tarafından vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapıldı. Programda keman öğrencileri ve gitar öğrencilerinin çaldıkları sarı gelin türküsüne ise protokol üyeleri de eşlik ederek seslendirildi.
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