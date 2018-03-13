Palandöken Belediye Spor güreş takımı sporcusu Türkiye şampiyonu oldu

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar’ın isteği üzerine 1 ay önce kurulan ve Palandöken Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Güreş Takımı ilk ciddi müsabakasın da Türkiye Şampiyonu oldu.

İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasında Amasya da Erzurum adına mindere çıkan Palandöken Belediye Spor Kulübünün sporcusu Mehmet Akif Sönmez, 52 kiloda hem serbestte hem de grekoromen stilde Türkiye Şampiyonu olarak Rusya’nın Sochi kentinde yapılacak olan Dünya Şampiyonasına katılma hakkını elde eden Sönmez, Ülkemizi temsil edecek.

Palandöken Belediyespor’un maddi manevi destekleri ile Türkiye Şampiyonasına katılan Mehmet Akif Sönmez,” Bu başarımı dünya şampiyonasın dada elde etmek için ve bana güvenleri mahcup etmemek adına çok çalışacağım. Belediye Başkanıma ve bana destek olan hocalarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Erzurum Güreş İl Temsilcisi Battal Alpkılıç da, işitme engelli güreşçinin Türkiye şampiyonu olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu başarının gelmesinde bize destek veren Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar’a, teşekkür ediyoruz” dedi.

Palandöken Belediyesi olarak her alanda yatırım yaptıklarını ve insan odaklı her alan da var olacaklarını söyleyen Başkan Bulutlar,” Belediye olarak henüz yeni kurduğumuz bir güreş takımımız var. Bu takımımız ilk ayın da böylesine güzel ve anlamlı başarı elde ediyorsa illeriki zamanlar da çok daha büyük başarılara imza atacağın dan şüphem yok. Değerli sporcumuz Mehmet Akif Sönmez kardeşimiz kendi kilosun da Serbestte yedi, Grekoromen stilde de beş maç kazanarak, Türki’ye Şampiyonu olması bizleri ziyadesiyle sevindirmiş ve mutlu etmiştir. Dünya Şampiyonasın dada bizleri gururlandıracaktır. Kendisiyle gurur duyuyoruz” dedi.