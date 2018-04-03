Oltulular, “Demir” dedi

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. Hakan Demir dernek başkanlığına seçildi.

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği’nin olağan genel kurulu hafta sonu Dernek Binasında yapıldı.

Kongre Caddesi’ndeki dernek ofisinde gerçekleşen kongrede tek liste ile seçime gidildi ve Hakan Demir başkanlığa seçildi.

Eski başkan Mehmet Lütfü Karaca’dan görev bayrağını devralan Hakan Demir, bu görevi layığı ile yerine getirmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

KARACA’DAN ANLAMLI KONUŞMA

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulunda eski başkan Mehmet Lütfü Karaca, duygusal bir konuşma yaptı. İki yılı aşkın süredir yürüttüğü dernek başkanlığını Hakan Demir ve ekibine bırakan Karaca, “Oltulular Derneği Üyeleri ve hemşehrilerim. İki yıldan beri derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanlığını onurla temsil etmeğe çalıştım. Benimle beraber yönetimimizin tüm birimlerinde görev yapan arkadaşlarıma ve üyesi olma sıfatıyla destek veren , katkıda bulunan tüm arkadaşlarım, Oltulular derneğinin kurucularına, bugüne kadar başkanlık ve yöneticilik yapmış tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

GENÇLİĞİMİZ VE DİNAMİMİZMLE OLTU’YA HİZMET EDECEĞİZ

Yapılan olağan genel kurulda Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığına seçilen Hakan Demir, Oltu’ya yakışır bir şekilde yönetim olacaklarını ve Oltu’yu her platformda layığı ile temsil eden bir yönetim anlayışı ile hareket edeceklerini söyledi.

Çiçeği burnunda dernek başkanı Demir, “Oltulular derneğimizin yeni yönetim kurulu arkadaşlarım ve başkan olarak şahsım devraldığımız bu bayrağı daha da yukarılara taşıyarak birlik beraberliğimizi çok sağlam bir şekilde perçinleyeceğiz. Eski dernek başkanımız Mehmet Lütfü Karaca’nın Oltu ve Oltulu’yu en güzel şekilde her platform da layıkıyla temsil ettiğine şahit olduk, kendisine ve birlikte çalıştığı yönetim kuruluna hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu kutlu görevde sizlerin destekleriyle ve yönetim kurulu üyelerimiz ile bu bayrağı çok daha yukarıya taşıyacağımızdan, hiç şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.

TAŞÇI’DAN KUTLAMA MESAJI

Bir çok Oltulu’nun yanı sıra Nurettin Taşçı da, Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanlığına seçilen Hakan Demir ile yönetimini kutladı. Nurettin Taşçı yayınladığı mesajında, Erzurum Oltulular Derneğinin olağan Genel Kurulunda göreve gelen Hakan Demir yönetimini tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Taşçı, “Öncelikle dernek başkanlığını iki yılı aşkın sürede başarıyla yapan Mehmet Lütfü Kara ve yönetime teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki, Hakan Demir ve ekibi de Oltumuz’u en güzel şekilde temsil ederek, başarılı hizmetler yapacaklar. Bu bir nöbet değişikliğidir yeni görev alan arkadaşlarımıza hayırlı olması dileklerimi ileterek, başarılar diliyorum. M. Lütfü Karaca yönetimine olduğu gibi Hakan Demir yönetiminin de daima yardımcısı ve destekçisi olacağız” diye konuştu.

YENİ BAŞKAN DEMİR OLDU

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına Hakan Demir seçildi.

Demir’in asil listesinde şu isimler yer aldı: Hakan Demir (Başkan), Müslim Demircan (Başkan Yardımcısı) Yönetim Kurulu üyeleri Ali Aktaş, Tahsin Çelik, Mahir Murat Cengiz, Erdal Erol, Ekrem Aydın.

Yönetim Kurulu Yedek üyeleri: Zakir Can, Osman Özdemir, Mehmet Ağırman, Sinan Pala, Nurullah Pala, Atilla Zengin, Emrah Ceylan.

Denetleme Kurulu asil üyeleri: Bülent Karaca, İlhan Akpınar, İbrahim Şimşek, Yedek Üyeleri: Hanifi Fidan, Olgun Ay, Ergani Yıldırım.

İstişare Heyeti: M. Lütfü Karaca, Nurettin Taşçı, Ömer Özden, Eroğlu Er, Hekim Yıldırım.