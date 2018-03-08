Oltu Yeşilay Şubesinden Yeşilay Haftası etkinliği

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan ‘Yeşilay Haftası’ münasebetiyle Yeşilay Oltu Şube Başkanlığı ve Oltu Fen Lisesi Yeşilay Kulübü üyeleri Oltu Kaymakamı Şenol Turan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Turan, “Yeşilay Cemiyetinin gerçekleştirdiği faaliyetlerle insanlarda farkındalık oluşturması bizleri mutlu ediyor” dedi.

Oltu içerisinde de esnaf ve halkımıza yönelik broşür ya da afiş çalışmasının yapılmasının faydalı olacağını söyledi.

Kaymakam Şenol Turan, Yeşilay’a Üye Oldu

Yeşilay’ın Oltu’daki faaliyetlerine katılmaktan memnuniyet duyacağını aktaran Kaymakam Turan, “Yeşilay’ın yine son dönemde madde bağımlılığı ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarda çok önemli. Yeşilay’ın farkındalık oluşturma konusunda ne denli önemli bir kurum olduğunu vatandaşlarımız çok daha iyi anlamış oldular. Yeşilay Oltu Şubemizin ilçemizde gerçekleştireceği tüm faaliyetlerde elimizden geldiğince yer almak isteriz” diyerek Yeşilay’a üye kaydı yaptırdı.

Oltu Şube Başkanı Ahmet Kalkan, Kaymakam Turan’a Yeşilay haftası nedeniyle hediye takdim ederken, Kaymakam Şenol Turan’da Yeşilay Kulübü öğrencilerine kitap hediye ederek, yaptıkları çalışmalar nedeniyle tebrik etti ve öğrenim hayatlarında başarılar diledi.

BAĞIMLILIK BİR ÇEŞİT KÖLELİKTİR

Bu arada Yeşilay’ın faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Oltu Şube Başkanı Ahmet Kalkan ise toplum, aile ve bireyler için zararlı olan içki, sigara ve uyuşturucu gibi madde kullanımını eğitim yoluyla engellemeyi ve bu şekilde oluşan farkındalık düzeyini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

“Ülkemizde sigara, içki, illegal ilaçlar (reçeteli, reçetesiz, doğal ve sentetik ilaçlar) zararlı ve uyuşturucu madde kullanımı alışkanlıkları ve internet kullanımıyla ilgili veriler ne yazık ki üzüntü verici boyuttadır” diyen Kalkan bağımlılığın bir çeşit kölelik olduğunu savundu.

Yeşilay Oltu Şube Başkanı Ahmet Kalkan, “Bağımlı olan insan, artık iradesini kullanamayan kendisine, çevresine hatta sevdiklerine bile zarar veren; bu işin ticaretini yapan bağımlılık üreticilerinin elinde sömürülen bir birey haline gelmiştir” dedi.

Kalkan açıklamasında şunlara değindi;

“Bizim amacımız bağımlılık oluştuktan sonra müdahale etmek değil, oluşmadan önce toplumu önleyici, bilinçlendirici çalışmalar yapmaktır. Mart ayının ilk haftası kutlanan ‘Yeşilay Haftası’nı özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçlendirmek, onların farkındalık düzeyini artırmak için bir vesile olarak görüyorum. Bağımlılığın her türlüsü toplum sağlığımız ve geleceğimiz için bir risktir. Herkese bunu önlemek için aslında büyük görev düşüyor. Özellikle yetişkinlerin bu konuda örnek teşkil ettiğini düşünürsek, ‘Yeşilay Gönüldaşları’nın nasıl ulvi bir çaba içerisinde olduğunu anlayabiliriz.

Toplumumuzda bağımlı olmayan, özgür olan, kendisine ve çevresine yararlı, üretken, sağlıklı kişilerin varlığına ihtiyaç duyuyoruz. Ebeveynlerin, öğretmenlerin ve toplumun her kesimindeki yetişkinlerin bu konuda iyi birer rol modeli olmasını tüm kalbimizle arzuluyoruz. Sağlıklı nesiller ve sağlıklı toplum için herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması gerekiyor.”