Okullarda “İsmiyle Müsemma Okullarımız” projesi başlatılıyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara “İsmiyle Müsemma Okullarımız” adıyla bir proje başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, “Tarihi, manevi, siyasi, edebi, şehit, hayırsever vb. ismi verilen şahsiyetler olan okullarda “İsmiyle Müsemma Okullarımız” adıyla başlattığımız proje ile Erzurum’da 20 ilçede toplam 275 okul belirledik. Belirlenen okullarda planlanan takvim çerçevesinde yapılacak programlar, etkinlikler aracılığıyla okullara isimleri verilen şahsiyetlerin öğrenciler, öğretmenler ve velilerce anılması ve tanıtılmasını amaçladık” dedi.

İl Müdürü Yıldız, okulların sosyal-kültürel aktivite yapma potansiyellerinin gelişmesine katkıda bulunma adına okullar arası işbirliğini artırmak ve okullarda ismi verilen şahsiyetler aracılığıyla değerler eğitiminin etkiliğini yükseltmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Okulların çeşitli organizasyonlar yapacağı bu proje 19 Şubat’ta başlayıp 18 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.