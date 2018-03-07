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Öğrencilere Erasmus anlatıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Erasmus+ Öğrenci Ağları Kulübünün koordinasyonunda İİBF konferans salonunda öğrencilere “Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı” tanıtıldı. Tanıtımda, yurt dışında...

Öğrencilere Erasmus anlatıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Erasmus+ Öğrenci Ağları Kulübünün koordinasyonunda İİBF konferans salonunda öğrencilere “Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı” tanıtıldı. Tanıtımda, yurt dışında...

07 Mart 2018 Çarşamba 18:19
Öğrencilere Erasmus anlatıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Erasmus+ Öğrenci Ağları Kulübünün koordinasyonunda İİBF konferans salonunda öğrencilere “Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı” tanıtıldı. Tanıtımda, yurt dışında eğitim fırsatları ve Yükseköğretimde Erasmus+ öğrenci hareketliliği, Erasmus+ staj hareketliliği ile bu hareketliliklere başvuru süreçlerinden bahsedildi.

Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Songül Duman ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Selami Bakırcı’nın yanı sıra akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı programın açılış konuşmasını yapan Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Murat Demir Aydın, ERASMUS+ öğrenci değişim programının başvuru süreci ve öğrencilerimize sunacağı akademik, sosyal ve kültürel kazanımlar hakkında bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Programın devamında Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi ve Erasmus+ Kulübü Başkanı Gürkan Kalınay ve program kapsamında yurtdışına çıkan öğrencilerimiz, dinleyicilere ERASMUS deneyimlerini ve hatıralarını paylaştılar.
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