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Milletvekili Ilıcalı: “Biz otizmli çocuklar ve gençlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz”

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Otizm Farkındalık sosyal projesine destek amacıyla kamera karşısına geçti.AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı otizmli minik Emir için kamera karşısına geçerek objektiflere...

Milletvekili Ilıcalı: “Biz otizmli çocuklar ve gençlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz”

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Otizm Farkındalık sosyal projesine destek amacıyla kamera karşısına geçti.AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı otizmli minik Emir için kamera karşısına geçerek objektiflere...

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:05
Milletvekili Ilıcalı: “Biz otizmli çocuklar ve gençlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz”

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Otizm Farkındalık sosyal projesine destek amacıyla kamera karşısına geçti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı otizmli minik Emir için kamera karşısına geçerek objektiflere poz verdi.

Otizme dikkat çekmek ve otizmli gençlere destek olmak amacıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesine destek veren Mustafa Ilıcalı, “Onların Gözünden projesinde ben de varım” dedi.

Böyle güzel bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Ilıcalı, “Emir ile beraber olmak için Erzurum’dan geldim. Emir aldığı eğitimle fotoğrafımı çekti. Bu konuda şunu söyleyebiliriz, demek ki eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.

Otizm Derneğiyle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Milletvekili Ilıcalı, “Biz otizmli çocuklar ve gençlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve büyük hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

13-30 yaş aralığındaki otizmli çocuk ve gençlere verilen fotoğraf eğitiminin ardından, ünlü isimleri konu ettikleri fotoğraflar 2 Nisan Otizm Farkındalık Gününde düzenlenecek olan sergi ile sanatseverlerle buluşacak.
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