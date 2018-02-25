Milletvekili Aydemir Gelinkaya’da besicilerle istişare etti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum’da sağlık, eğitim, turizm, enerji ve ulaşım alanında olduğu gibi tarım alanında da büyük bir pozitif değişim sürecinin yaşandığına işaret etti.

Milletvekili Aydemir, “AK dönem, esnafın tezgahı, çiftçinin toprağıyla barışık hale getirilmesi dönemidir. 2002’den bu güne tarımsal altyapıda kaydedilen yatırımlar, hem çiftçi ve besicimize hem de ülke ekonomisine katma değer olarak geri dönüyor. Bu tarımda bir gurur tablosudur” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ‘Hedef 2023’ Programı çerçevesinde kırsal alan inceleme ve ziyaretlerine Aziziye Gelinkaya ile devam etti. Gelinkaya sakinleri ve besicileriyle bir araya gelen Milletvekili tarımsal gündem üzerinde durdu, besicilerin beklenti ve taleplerini dinleyerek, öngörülerini aktardı.

‘Besicilerle görüşmeleri sonrasında bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, “Aziziye ilçemize bağlı Gelinkaya Köyü ziyaretimiz, hayvancılıkta aldığımız mesafeyi göstermesi bakımından gurur verici kıvamdaydı. 2 ahırda 250 hayvan yetiştiren köylü kardeşimin talebi daha büyük ahırlar. Tarım Bakanlığımızın gayretleri sonuç veriyor şükür” dedi.

Milletvekili Aydemir daha sonra konuk edildiği evlerde Gelinkayalılarla Zeytin Dalı Harekatına dair bilgi sunumu yaptı. Gelinkaya sakinlerinin ordumuzun muzaffer olması yolundaki niyazlarına ortak olan Aydemir, Köy halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gösterdiği vefa, saygı ve muhabbeti paylaştı.