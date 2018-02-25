Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117522
ALTIN
161.931
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2900
EURO
4.6596

Milletvekili Aydemir Gelinkaya’da besicilerle istişare etti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum’da sağlık, eğitim, turizm, enerji ve ulaşım alanında olduğu gibi tarım alanında da büyük bir pozitif değişim sürecinin yaşandığına işaret etti.Milletvekili Aydemir, “AK dönem,...

Milletvekili Aydemir Gelinkaya’da besicilerle istişare etti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum’da sağlık, eğitim, turizm, enerji ve ulaşım alanında olduğu gibi tarım alanında da büyük bir pozitif değişim sürecinin yaşandığına işaret etti.Milletvekili Aydemir, “AK dönem,...

25 Şubat 2018 Pazar 14:14
Milletvekili Aydemir Gelinkaya’da besicilerle istişare etti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum’da sağlık, eğitim, turizm, enerji ve ulaşım alanında olduğu gibi tarım alanında da büyük bir pozitif değişim sürecinin yaşandığına işaret etti.

Milletvekili Aydemir, “AK dönem, esnafın tezgahı, çiftçinin toprağıyla barışık hale getirilmesi dönemidir. 2002’den bu güne tarımsal altyapıda kaydedilen yatırımlar, hem çiftçi ve besicimize hem de ülke ekonomisine katma değer olarak geri dönüyor. Bu tarımda bir gurur tablosudur” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ‘Hedef 2023’ Programı çerçevesinde kırsal alan inceleme ve ziyaretlerine Aziziye Gelinkaya ile devam etti. Gelinkaya sakinleri ve besicileriyle bir araya gelen Milletvekili tarımsal gündem üzerinde durdu, besicilerin beklenti ve taleplerini dinleyerek, öngörülerini aktardı.

‘Besicilerle görüşmeleri sonrasında bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, “Aziziye ilçemize bağlı Gelinkaya Köyü ziyaretimiz, hayvancılıkta aldığımız mesafeyi göstermesi bakımından gurur verici kıvamdaydı. 2 ahırda 250 hayvan yetiştiren köylü kardeşimin talebi daha büyük ahırlar. Tarım Bakanlığımızın gayretleri sonuç veriyor şükür” dedi.

Milletvekili Aydemir daha sonra konuk edildiği evlerde Gelinkayalılarla Zeytin Dalı Harekatına dair bilgi sunumu yaptı. Gelinkaya sakinlerinin ordumuzun muzaffer olması yolundaki niyazlarına ortak olan Aydemir, Köy halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gösterdiği vefa, saygı ve muhabbeti paylaştı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Aydemir: “Asım’ın Nesli Dadaş Gençlere selam olsun”
Milletvekili Aydemir: “Asım’ın Nesli Dadaş Gençlere selam olsun”
Safra kesesi taşına dikkat
Safra kesesi taşına dikkat
Milletvekili Ilıcalı: “Biz otizmli çocuklar ve gençlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz”
Milletvekili Ilıcalı: “Biz otizmli çocuklar ve gençlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz”

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim