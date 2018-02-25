Milletvekili Aydemir: “Asım’ın Nesli Dadaş Gençlere selam olsun”

AK Parti Palandöken Gençlik Kongresine katılan Milletvekili İbrahim Aydemir, Kadın Kolları Başkanlığı görevinin tevdi edildiği Ayşe Deniz Çelik’i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti, Kadın Kolları 2023 vizyonu hakkında öngörü ve düşüncelerini aktardı.

AK Parti’de gençlerin özel bir konum ve önemi bulunduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, yaptığı sunumda İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un tarif ve tasvir ettiği Asım’ın Nesli gerçeğini vurguladı. “Asım’ın Nesli, milli ve manevi değerlerine ölümüne sadık, ecdat yadigar ve ufkuna bağlılıkta kararlı, muhteşem tarihimize vefayı ifade eder” diyen Milletvekili Aydemir, “Bizim ‘Siyaset Gençleşiyor, Türkiye Güçleniyor’ kavramı altında verdiğimiz mesaj, Asım’ın Nesline olan güven ve teslimiyetimizin kaydıdır” diye konuştu.

AK Parti Palandöken Gençlik Kolları Kongresine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Milletvekili Aydemir, “Gençler AK Parti ‘nin omurgası hükmündedir. Gayretleri, taşıdıkları pozitif enerjiyle kurulduğumuzdan bugüne hep böyle oldu. Onun içindir ki, AK önderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan onları gözbebeği gibi bir görür. AK Palandöken Gençlik kongresini bu duygularla yaptık. Hayırlı olsun” dedi.

Kongre sonrasında, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ Başkanlığında, Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, Orhan Deligöz, AK Parti il Başkanı Mehmet emin Öz ve teşkilat mensuplarıyla gerçekleştirilen İl Kongresi hazırlık süreci toplantısına katılan Milletvekili Aydemir,

İl Kadın Kolları Başkanlığına atanan Ayşe Deniz Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.