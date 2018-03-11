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MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan 12 Mart mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Bu kutlamaları yapmak kadar tarihimizin derinliklerine gidebilmek, yaşanan acıları anlayabilmek ve bu...

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan 12 Mart mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Bu kutlamaları yapmak kadar tarihimizin derinliklerine gidebilmek, yaşanan acıları anlayabilmek ve bu...

11 Mart 2018 Pazar 16:55
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan 12 Mart mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Bu kutlamaları yapmak kadar tarihimizin derinliklerine gidebilmek, yaşanan acıları anlayabilmek ve bu acılardan ders çıkarabilmek de bir o kadar önemlidir” dedi.

"Tarihe adını altın harflerle yazdıran Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü yad ediyor, mezalime boyun eğmeyen, zalime yenilmeyen, Nene Hatununun torunlarını canı gönülden kutluyorum" diyen Başkan Karataş mesajında şunları kaydetti:

“Sahibi olduğu bütün değerlerini günümüze kadar taşıyan, milli ve manevi değerlerinden asla vazgeçmeyen, vatanı ve milleti için amansızca mücadele eden vakarlı bir duruşun, ay yıldızlı bayrağı için geleceğe umutla bakışın, adıdır Dadaşlık. Dadaşlık; milli ve manevi değerlerine yapılan ihanetlerin karşısındaki fırtına öncesi suskunluğun adıdır. Tarihinin en karanlık günlerinde bir taraftan Rusların, öte yandan ekmeğini bölüp suyunu paylaştığı Ermenilerin ihanetleriyle karşı karşıya kalmış, ancak yılmadan, mücadelede ruhundan vazgeçmeyerek, kanı ile suladığı vatan toprakları için canlarını ortaya koyup, 12 Mart 1918’de vatan topraklarını işgalcilerden kurtaran büyük bir ruhun adıdır. 1918 acının, kederin yaşandığı, gözyaşının dinmediği, vatan için canların feda edildiği bir zaman olmakla birlikte, Anadolu insanının onurunu, gururunu, vakarlı duruşunu, vatan ve bayrak sevgisini, kahramanlıklarını ve yiğitliğini de tüm dünyaya gösterdiği kutlu zamanlardır. Bu yıl Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlamaktayız. Ülkemizin kutlu geleceği için birbirimize kenetlenmeli, yarınlarımız için durmadan hep beraber çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin bu mutlu gününü kutluyor, Allah’tan milletimize bu acı dolu günleri bir daha yaşatmamasını temenni ediyorum."
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