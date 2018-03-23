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Madalyalı Öğrencilerden Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması ve festivali olan “İstanbul Mutfak Günleri” 22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlendi.16. Uluslararası Mutfak Günleri Festivaline katılan Atatürk...

Madalyalı Öğrencilerden Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması ve festivali olan “İstanbul Mutfak Günleri” 22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlendi.16. Uluslararası Mutfak Günleri Festivaline katılan Atatürk...

23 Mart 2018 Cuma 13:19
Madalyalı Öğrencilerden Rektör Çomaklı’ya ziyaret

Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması ve festivali olan “İstanbul Mutfak Günleri” 22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlendi.

16. Uluslararası Mutfak Günleri Festivaline katılan Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, yarışmadan ödüllerle döndü. 10 kişilik bir ekiple yarışmaya dâhil olan Turizm Fakültesi öğrencileri 5 altın, 7 gümüş, 6 bronz ve 3 klasman kupası toplamda 18 madalya ve 3 kupa ile fakülte tarihine büyük bir başarı daha eklediler.

Ödüllerini, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile paylaşan öğrenciler, desteklerinden dolayı Rektör Çomaklı’ya teşekkür ederek; “Elde ettiğimiz başarıda sizlerin de katkısı büyük, desteklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Üniversitemizi daha iyi yerlerde temsil etmek için çalışmaya devam edeceğiz" dediler.

Başarılardan dolayı yarışmaya katılan Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerini kutlayan Prof. Dr. Çomaklı, öğrenciler ve öğretim görevlilerini böylesine önemli ve prestijli bir organizasyonda elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı canı gönülden kutladığını belirterek gençlerin yeteneklerinin, bilgi ve birikimlerinin çeşitli platformlarda sergilemelerine katkı sağlamanın her zaman mutluluk verici olduğunu, aynı zamanda gençlerin yanında yer almaya devam edeceklerini ifade etti.

Ayrıca Rektör Çomaklı, “Sizleri sorumluluk bilincine ermiş, güçlü dirayetli gençler olarak yetişmiş, vatana millete hayırlı vatan evladı olarak görmek bizi her daim mutlu edecektir” dedi.

Rakamlarla 16. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ve Dünya Aşçılar Birliğimin (WACS) desteği ile organize edilen festivale, 30 ülkeden 450’si yabancı toplam 2100 yarışmacı aşçı ve 25’i yabancı 100 jüri üyesi katıldı. İstanbul Mutfak Günleri, festival boyunca yaklaşık 30 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Geçmişte yapılan başarılı organizasyonlarla 3 yıl önce Dünya Aşçılar Birliği (WACS) tarafından “Kıtalar Arası (Continental)” unvanı alan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, ülkemizin öğrenci ve genç şeflerine uluslararası düzeyde yarışma imkânı sağlıyor.
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