KUDAKA’dan Turizm Tanıtım organizasyonu

KUDAKA 13-17 Şubat 2018 tarihleri arasında Slovenya ve Hırvatistan’da faaliyet gösteren basın mensubu ve turizm acentalarından oluşan 25 kişilik heyete yönelik fam/press trip organizasyonu düzenliyor.

Bölge de gerçekleştirilen sağlık yatırımlarının ekonomik faydaya dönüştürülmesi, mevcut medikal ve termal turizm altyapısının değerlendirilerek bölgede sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında Kasım ayı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile özellikle termal tesis altyapısı ve sunduğu hizmet çeşitliliği ile Avrupa’da öne çıkan başarılı örneklerin yer aldığı Slovenya ve Hırvatistan’ı kapsayan çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Bölgenin sağlık turizmi altyapısında geliştirilmesi gerekli alanların tespiti, iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi ve bölgeye transfer edilmesine yönelik düzenlenen ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Zagreb ve Lübliyana Büyükelçilikleri ve Türk Hava Yolları Ofisleri koordinasyonunda ilgili ülkelerde faaliyet gösteren basın mensubu ve acenta yetkilileri ile turizm tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiş ve bölge potansiyeli yerinde görülmesi için bölge de bir fam/press trip organizasyonu düzenlenmesine karar verildi.

KUDAKA’dan yapılan açıklamada, “Özgün iklimi ve coğrafi yapısı, derin tarihi ve zengin doğal kaynakları ile farklı turizm tiplerinde zengin ürün çeşitliliği sunan bölgemizin sahip olduğu turizm potansiyelinin etkin bir şekilde tanıtılması ve bölgemizin tercih edilen bir destinasyon haline gelmesi amacıyla düzenlenecek organizasyonda katılımcılar kış sporları tesislerini, tarihi ve turistik mekanları, kayak sonrası gerçekleştirilebilecek etkinlik alanlarını yerinde inceleyecek, bölgemizde faaliyet gösteren acenta ve otel yetkilileri ile ikili görüşme yapma fırsatı bulacaktır” denildi.