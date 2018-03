Kocaeli Erzurumlular Derneği kurtuluşu unutmadı

Erzurum’un Kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle etkinliklere katılmak üzere Erzurum’a gelen Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkan ve yöneticileri, yemekte bir araya geldiler. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ‘Erzurum Tanıtım Günleri’ programına katılan yetkililere teşekkür eden Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, bu anlamlı günde sılada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Programa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, İl Kültür Müdürü Cemal Korkmaz, Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, Net Yap Grup Yetkilileri Orhan Gedik, Mehmet Boztaş, Erzurumlu Oyuncu Hanifi Koç, Kocatepe Erzurum Dernek Başkanı Hüseyin Şimşek, Kocaeli Körfez Erzurumlular Derneği Yavuz Göğdemir, Kocaeli Aşkaleliler Derneği Başkanı Mahmut Atıcı, MHP Derince Belediyesi Meclis Üyesi Abdurrahman Kaya, dernek yöneticileri Fatih Yeşilyurt ve Ahmet Gören katıldı.

Erzurum’un işgal döneminde yaşadığı sıkıntıların konuşulduğu sohbette kısa bir konuşma yapan Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, gurbette Erzurum’u çok iyi temsil ettiklerini söyledi. Tarih ve kültür şehri Erzurum’un örf ve adetlerini her daim dernek olarak canlı tutup tanıttıklarını ifade eden Gözütok, Erzurum Tanıtım Günlerine katılan tüm Erzurumlulara teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin sıla ile gurbeti bir araya getirdiğine dikkat çeken Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, “Hemşerilerimizin gelenek, göreneklerini yaşatan, etkinliği tertip eden derneğimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum’un çok stratejik bir bölgede olduğuna vurgu yaptı. Erzurum’un pazar sıkıntısı olmadığını ifade eden Vali Azizoğlu, işadamlarının Erzurum’a yatırım yapmalarını istedi.

Gurbette yaşamını devam ettiren Erzurumluların sılayla bağlarını kesmemelerini isteyen Vali Azizoğlu şöyle konuştu:

“Tarihin her döneminde büyük badireler atlatmış, büyük destanlar yazmış, kahramanlıklar göstermiş ve kendini bütün coğrafyaya kanıtlamış, yiğitliğini, Dadaşlığını altın harflerle Erzurum kale duvarlarına yazmış bir şehirdir. Bu kentte görev yapmak bizim için büyük bir onurdur. Erzurum’dan dışarı gidip, hayat mücadelesi veren Erzurumlu hemşerilerimizden şunu bekliyoruz. Bu bölgenin değerleri insanların has değerleridir. Doğup büyüdüğümüz şehrimizi unutmamalı, her zaman kavi bağlarla muhafaza etmelerini arzu ediyoruz. Çünkü bu şehir Anadolu’nun kapısıdır. Eğer bu şehri düşürürsek Anadolu düşer. İşte biz Afrin’de El-bab’ta mücadele veriyoruz. Aslında verilen bu mücadele Anadolu’yu koruma mücadelesidir. Allah orada bulunan asker ve polisimizi her daim korusun. Diğer taraftan Erzurum’u hızla bu bölgenin ekonomik, kültür ve sanayi şehri haline getirmemiz lazım. Sizden şunu arzu ediyoruz. Yatırım yapmak isteyen siz olursunuz, sizlerin tanıdığı, ortaklarınız olur, Erzurum bu manada yatırım için çok elverişli bir bölgedir. Erzurum’da ürettiğimiz her şeyi almaya hazır çevremizde en az 100 milyon insan var. Ovit tüneli ile birlikte Erzurum’un limanı uzaklığı 2 saat mesafeye düşmüştür. Bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Bunu bir milli mesele olarak görmeliyiz.”

Program sonunda Vali Azizoğlu, Erzurum’un Kurtuluşunun 100’üncü yılına özel olarak hazırlanan “Kurtuluşunun 100. Yılında Erzurum ve Ermeniler ile Kurtuluşun 100. Yılında Erzurum” isimli iki önemli eseri günün anlam ve önemine binaen Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok’a hediye etti.