Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.334
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8553
EURO
5.0536

Kıyıcı, TKF adaylığını açıkladı

Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı’na 10 Mayıs’ta yapılacak genel kurulda aday olduğunu açıkladı.Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi...

Kıyıcı, TKF adaylığını açıkladı

Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı’na 10 Mayıs’ta yapılacak genel kurulda aday olduğunu açıkladı.Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi...

15 Nisan 2018 Pazar 12:59
Kıyıcı, TKF adaylığını açıkladı

Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı’na 10 Mayıs’ta yapılacak genel kurulda aday olduğunu açıkladı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı, Uluslararası Kayak Federasyonu Teknik Delegesi, Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, 30 yıldır kayak sporunun her kademesinde yar aldı.

Sway Otelde düzenlenen basın toplantısında, adaylığını açıklayarak, Türkiye’de kayak severlerin başarı beklediğini ifade eden Doç. Dr. Kıyıcı, "Federasyonumuzun 10 Mayıs’ta yapacağı genel kurulda öncelikle kayak camiası kendi içinden, pistlerde olsun, uluslararası arenada olsun, eğitimde olsun, kayak sevgisini ülkesine yaşatan, başarı kazandıran eğitmenini istiyor. Palandöken’in zirve pistlerinde kayak yaparak kendini ülkesinin başarısı için sayısız sporcu yetiştirerek altın madalya kazandıran kayak sever Fatih Kıyıcı olarak aday oldum.

Federasyonda uzun yıllar ülkemin kayaktaki başarısına katkı sağlamam adına uluslararası ülkelerde olsun, kayak sporunu bir nebze olsun başarıya nasıl taşırız, başarıyı nasıl yakalayabiliriz düşüncesiyle görev yaptım. Bu nedenle camianın beklentisini de, isteklerini de çok iyi biliyorum. Bilgi ve birikimimle çok kısa sürede camiayı yeniden birleştireceğime ve başarı zirvesine taşıyacağım inancım tam" dedi.

Türkiye’nin kış sporlarında bugüne kadar önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki kentlerde tesis altyapılarının yüzde 60 hazır olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kıyıcı, “Tesis anlamında herhangi bir sıkıntımız olmaz. Bizim en büyük sorunumuz, sporcu yetiştirmeyle alakalı diye düşünüyorum. Madalya odaklı sporcu yetiştirme konusunda istikrarlı ve iradeli şekilde devam etmeliyiz. Kayakta ciddi bir devlet desteğiyle projeler hayata geçirilmeli. Tüm kış sporları federasyonları, ortak hareket etmeli. Olimpiyatlara giden yolda, Avrupa ve dünya şampiyonalarını ülkemizde düzenlemeliyiz. Bu süreçte sanki o sene olimpiyatlar yapılacakmış gibi hazırlanmalıyız." diye konuştu.

Doç. Dr. Fatih Kıyıcı Kimdir:

1981 Erzurum doğumludur. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi, Doktora eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında tamamlayan Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, 2002 Yılında Araştırma Görevlisi, 2009 yılında Yardımcı Doçent,2014 yılında Doçentlik unvanı kazanmıştır. Halen Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm başkanı olan Doç. Dr. Fatih Kıyıcı aynı zamanda Kış Sporları Enstitüsü Müdürlüğünü yürütmektedir. 30 adet indeksli dergilerde olmak üzere toplamda 36 bilimsel makalesi, 25 adet uluslararası bilimsel toplantılarda sunumu bulunmaktadır. Spor Bilimleri alanında 4 Yüksek Lisans ve 1 Doktora tezinde danışmanlık, 2 BAP Projesinde yöneticilik, 1 projede ise araştırmacı olarak yer aldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aç kalan yavru tilki yerleşim alanına indi
Aç kalan yavru tilki yerleşim alanına indi
ETB’den Başkent çıkarması
ETB’den Başkent çıkarması
Göz altı sorunları yaşlı gösteriyor
Göz altı sorunları yaşlı gösteriyor

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim