Kıyıcı, TKF adaylığını açıkladı

Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı’na 10 Mayıs’ta yapılacak genel kurulda aday olduğunu açıkladı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı, Uluslararası Kayak Federasyonu Teknik Delegesi, Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, 30 yıldır kayak sporunun her kademesinde yar aldı.

Sway Otelde düzenlenen basın toplantısında, adaylığını açıklayarak, Türkiye’de kayak severlerin başarı beklediğini ifade eden Doç. Dr. Kıyıcı, "Federasyonumuzun 10 Mayıs’ta yapacağı genel kurulda öncelikle kayak camiası kendi içinden, pistlerde olsun, uluslararası arenada olsun, eğitimde olsun, kayak sevgisini ülkesine yaşatan, başarı kazandıran eğitmenini istiyor. Palandöken’in zirve pistlerinde kayak yaparak kendini ülkesinin başarısı için sayısız sporcu yetiştirerek altın madalya kazandıran kayak sever Fatih Kıyıcı olarak aday oldum.

Federasyonda uzun yıllar ülkemin kayaktaki başarısına katkı sağlamam adına uluslararası ülkelerde olsun, kayak sporunu bir nebze olsun başarıya nasıl taşırız, başarıyı nasıl yakalayabiliriz düşüncesiyle görev yaptım. Bu nedenle camianın beklentisini de, isteklerini de çok iyi biliyorum. Bilgi ve birikimimle çok kısa sürede camiayı yeniden birleştireceğime ve başarı zirvesine taşıyacağım inancım tam" dedi.

Türkiye’nin kış sporlarında bugüne kadar önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki kentlerde tesis altyapılarının yüzde 60 hazır olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kıyıcı, “Tesis anlamında herhangi bir sıkıntımız olmaz. Bizim en büyük sorunumuz, sporcu yetiştirmeyle alakalı diye düşünüyorum. Madalya odaklı sporcu yetiştirme konusunda istikrarlı ve iradeli şekilde devam etmeliyiz. Kayakta ciddi bir devlet desteğiyle projeler hayata geçirilmeli. Tüm kış sporları federasyonları, ortak hareket etmeli. Olimpiyatlara giden yolda, Avrupa ve dünya şampiyonalarını ülkemizde düzenlemeliyiz. Bu süreçte sanki o sene olimpiyatlar yapılacakmış gibi hazırlanmalıyız." diye konuştu.

Doç. Dr. Fatih Kıyıcı Kimdir:

1981 Erzurum doğumludur. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi, Doktora eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında tamamlayan Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, 2002 Yılında Araştırma Görevlisi, 2009 yılında Yardımcı Doçent,2014 yılında Doçentlik unvanı kazanmıştır. Halen Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm başkanı olan Doç. Dr. Fatih Kıyıcı aynı zamanda Kış Sporları Enstitüsü Müdürlüğünü yürütmektedir. 30 adet indeksli dergilerde olmak üzere toplamda 36 bilimsel makalesi, 25 adet uluslararası bilimsel toplantılarda sunumu bulunmaktadır. Spor Bilimleri alanında 4 Yüksek Lisans ve 1 Doktora tezinde danışmanlık, 2 BAP Projesinde yöneticilik, 1 projede ise araştırmacı olarak yer aldı.