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Kilo vermek isteyenlerin gözdesi “maş fasulyesi”

Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, maş fasulyesinin kilo vermede yardımcı olduğunu söyledi.Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, “Maş fasulyesinin önemi her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Çünkü ülkemizde bulunan birçok besin grubuna göre...

Kilo vermek isteyenlerin gözdesi “maş fasulyesi”

Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, maş fasulyesinin kilo vermede yardımcı olduğunu söyledi.Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, “Maş fasulyesinin önemi her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Çünkü ülkemizde bulunan birçok besin grubuna göre...

13 Nisan 2018 Cuma 13:03
Kilo vermek isteyenlerin gözdesi “maş fasulyesi”

Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, maş fasulyesinin kilo vermede yardımcı olduğunu söyledi.

Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, “Maş fasulyesinin önemi her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Çünkü ülkemizde bulunan birçok besin grubuna göre içeriği oldukça kalitelidir. Kurubaklagiller grubundan olan maş fasulyesi bitkisel protein içeriği oldukça yüksektir. Hatta son zamanların moda olan besini kinoa ile kıyaslandığında iki katından daha fazla miktarda protein içermektedir. İçeriğindeki fazla miktarda protein nedeni ile kilo vermek isteyenler için önemli bir besindir. Hem tok tutucu hem de metabolizma hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır” dedi.

Posa içeriğinin yüksek olmasının barsak sisteminin düzenli çalışmasını sağladığını ifade eden Tutar, “Lifli besinlerin temel özelliği kolesterol seviyesinde düşmelere neden olmasıdır. Eğer yüksek kolesterol probleminiz varsa maş fasulyesini beslenme programınızda fazlası ile bulundurmalısınız. Kalp rahatsızlığı olan bireyler için haftada 2 defa kurubaklagil tüketilmesi zorunludur. Maş fasulyesi de en kaliteli baklagillerdendir” diye konuştu.

Karaciğer yağlanması olan bireylerin en büyük probleminin yüksek kilo olduğunu kaydeden Tutar, “Maş fasulyesini tüketmek hem kilo kaybınızı sağlayacak hem de içerisindeki lesitinden dolayı karaciğer yağlanmanızı azaltacaktır. Magnezyum içeriği yüksek olan maş fasulyesinin bu özelliği sayesinde hem sinir sisteminizi rahatlatır hem de uyku kalitenizin azalmasını sağlayacaktır” açıklamalarında bulundu.
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