Karatecilerin kuşak heyecanı

Erzurum’da 505 karateci kuşak terfi sınavlarında ter döktü. Karate Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Ahmet Çelebi nezaretinde Palandöken Spor Salonu’nda dolu tribünler önünde kuşak sınavında ter döken ve eğitim seminerini başarı ile geçen karateciler, Afrin’de ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı sürdüren Mehmetçiğe selam gönderdi.

Türkiye Karate Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan Karate Eğitim Semineri ve Kemer Terfi Sınavları, Palandöken Spor Salonu’nda yapıldı.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenledikleri Karate Eğitim Semineri ve Kuşak Terfi Sınavları nefesleri kesti.

Türkiye Karate Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Ahmet Çelebi nezaretinde yapılan kuşak sınavları ile karate eğitim seminerinde 505 karate aynı anda gösteri yaptı.

AFRİN’E SELAM KARATEYE DEVAM

Erzurum’un Palandöken İlçesi’ndeki GHSM Palandöken Spor Salonu’nda yapılan Karate Eğitim Semineri ve Kemer terfi sınavlarını sporcuların aileleri ve çok sayıda spor sever izledi. Dolu tribünler önünde gerçekleştirilen karate etkinliğini, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile spor şube müdürü Güngör Şenses ve Palandöken İlçe Müdürü Köksal Kaçmaz da izledi.

Karate Kuşak Sınavları ve Karate Eğitim Seminerinde başarılı olan karateciler, yeni kuşaklarına ve katılım belgelerine kavuruken, ortaya ilginç bir manzara çıktı.

Karatenin beyaz melekleri, Afrin ve Bölgesi’nde haftalardır ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı başarıyla sürdüren Mehmetçiğe selam gönderdi.

TAŞKESENLİGİL: HEPİMİZ BİRER MEHMETÇİĞİZ

Türk ordusunun tarih boyunca savaşçı bir ruha sahip olduğunu ve yer aldığı tüm cephelerde zafere imza attığını belirterek, “Türk Ordusu bugünde Suriye sınırında hainlere ve teröre karşı bir harekat ve savaş başlatmıştır. Kalbimiz ve ruhumuz Mehmetçikle birlikte inanıyoruz ki, bu harekatın sonunda Mehmetçiğimiz yine bir zafere imza atacak. Bugün de karatede kuşak sınavı ve eğitim semineri heyecanı yaşıyoruz. Bu karatecilerde büyüdüğünde vatani vazifelerini en güzel şekilde yerine getirecekler. Hepimiz askeriz, hepimiz birer Mehmetçiğiz” diye konuştu.

MİNİK YÜREK DUYGULANDIRDI

Palandöken Spor Salonu’nda yapılan karate eğitim semineri ve kuşak sınavlarına damga vuran isim ise kuşkusuz, minik karateci Akif Özünal oldu. Minik karateci, adaşı Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı on kıtalık İstiklal Marşı’nı ezbere okudu ve salondakilere duygusal anlar yaşattı. Minik karatecinin de on kıtalık İstiklal Marşı’nı okurken, göz yaşlarına hakim olamadığı da gözlerden kaçmadı.

YENİ KUŞAKLARINA KAVUŞTULAR

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile spor şube müdürü Güngör Şenses, Palandöken İlçe Müdürü Köksal Kaçmaz, Karate İl Temsilcisi Ahmet Çelebi ile diğer davetliler, karatecilerin kuşaklarını ve katılım belgelerini verdiler.

Beyaz kuşaktan sarı kuşak, Sarıdan Turuncu kuşak, Turuncudan Yşim kuşak, maviden kahverengi kuşak ve kahverenginden kyu kuşak almaya hak kazanan karateciler büyük bir heyecan yaşadı.

Kuşak ve katılım belgesi dağıtım töreninden sonra aileler ve sporcular, bu anı ölümsüzleştirmek için öz çekim yapmayı da ihmal etmediler.