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Kangal yavruları Ameliyat olursa yürüyecekler

Oltu Yasin Haşimoğlu Mahallesi’nde Ümit ve Kılıçaslan Dağaşan kardeşlere ait Kangal köpeği bir ay önce doğum yaptı. Dağaşan kardeşler yavruların bir hafta sonra ön ayaklarını basamadıklarını fark ederek ilaç tedavisi uyguladılar...

Kangal yavruları Ameliyat olursa yürüyecekler

Oltu Yasin Haşimoğlu Mahallesi’nde Ümit ve Kılıçaslan Dağaşan kardeşlere ait Kangal köpeği bir ay önce doğum yaptı. Dağaşan kardeşler yavruların bir hafta sonra ön ayaklarını basamadıklarını fark ederek ilaç tedavisi uyguladılar...

20 Şubat 2018 Salı 12:56
Kangal yavruları Ameliyat olursa yürüyecekler

Oltu Yasin Haşimoğlu Mahallesi’nde Ümit ve Kılıçaslan Dağaşan kardeşlere ait Kangal köpeği bir ay önce doğum yaptı. Dağaşan kardeşler yavruların bir hafta sonra ön ayaklarını basamadıklarını fark ederek ilaç tedavisi uyguladılar fakat hiçbir iyileşme olmadığı görünce ilçede veteriner hekime götürdüler. Yapılan muayenede yavruların ayaklarında Kalsiyum eksikliğinin olduğunu bundan dolayı ayakları içe doru olduğu ameliyatla iyileşeceğini belirlendi.

Yavru kangal sahipleri Ümit ve Kılıçaslan ameliyat ettirme imkanlarının olmadığını yavruların bir an önce ameliyat olup iyileşmesi için çevre illerdeki hayvan hastanelerinden yardım istediklerini dile getirdiler.
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