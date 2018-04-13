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İmam Hatip Ortaokulundan kan bağışı kampanyası

Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulu ve Erzurum Kızılay merkezinin işbirliği ile TÜBİTAK 4006 çerçevesindeki ‘50 Gönüllü 50 Hayat’ kan bağışı projesi gerçekleştirildi.Okul bahçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına...

İmam Hatip Ortaokulundan kan bağışı kampanyası

Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulu ve Erzurum Kızılay merkezinin işbirliği ile TÜBİTAK 4006 çerçevesindeki ‘50 Gönüllü 50 Hayat’ kan bağışı projesi gerçekleştirildi.Okul bahçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına...

13 Nisan 2018 Cuma 12:20
İmam Hatip Ortaokulundan kan bağışı kampanyası

Tortum Niyazi Çakmakçı İmam Hatip Ortaokulu ve Erzurum Kızılay merkezinin işbirliği ile TÜBİTAK 4006 çerçevesindeki ‘50 Gönüllü 50 Hayat’ kan bağışı projesi gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere kamu çalışanları ve veliler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

TUBİTAK 4006 çerçevesinde düzenlenen kampanya ile hem kan bağışı konusunda halkta farkındalık oluşturmak hem de öğrencilerin konu hakkında duyarlılıklarını sağlamak istediklerini belirten Okul Müdürü Yusuf Akpınar, kampanyaya gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını söyleyerek katılan herkese teşekkür etti.
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