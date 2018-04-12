İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Yılda 4 defa yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının ikincisi olan Nisan ayı toplantısı Vali Seyfettin Azizoğlu’nun başkanlığında yapıldı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 2.dönem sonu olarak Erzurum ilindeki kamu yatırımlarının yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının son durumunu değerlendirdi.

Vali Azizoğlu, toplam proje sayısının 693, proje tutarının 12 milyar 882 milyon 257 bin 480 TL, program yılı ödeneği 1 milyar 984 milyon 706 bin 675 TL, gelen ödenek tutarının 1 milyar 426 milyon 471 bin 925 TL, harcama tutarının 711 milyon 824 bin 679 TL olduğunu açıkladı.

İnşaat mevsiminin açılmasına az bir zaman kaldığını ve Erzurum’da bu dönemin kısa olduğunu bu sebepten en hızlı şekilde çalışılması gerektiğini vurgulayan Vali Seyfettin Azizoğlu, “İnşaat mevsiminin başlayacağı önümüzdeki günlerde yatırımlarımızın istenilen seviyeye ulaşması için tüm imkanların seferber edileceğine ve kuruluş amirlerimizin bu konuda azami gayret göstereceklerine inanıyorum. Yine ödenek talepleri biran önce yapılıp ihaleler zamanında yapılırsa yatırımlarımızın gerçekleşme oranları yükseleceği aşikardır” dedi.

Erzurum Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.