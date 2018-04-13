Göz altı sorunları yaşlı gösteriyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, göz altı sorunlarının yaşlı gösterdiğini söyledi.

Op. Dr. Hakan Yüzer, “Gözlerimiz yüzde ilk fark edilen ve dikkat çeken kısımdır. Gözümüzün hemen altında oluşan mor halkalar da gözümüzle bütünlük sağlar ve bizi yorgun, çökmüş ve yaşlı gösterir. Zamanla daha da belirginleşen bu halkalar bazılarımızda yaş ilerlemeden de ortaya çıkabilir. Halk arasında gözaltı torbası denilen bu bölgeye gözaltı ışık dolgusu tekniği ile çözüm sunulmaktadır. Gözaltı ışık dolgu işlemi ile gözaltındaki boşluk doldurulur ve morluğa sebep olan dokular doldurulur” dedi.

Uygulamanın 15-20 dakika kadar sürdüğünü ve en az 1 yıl boyunca devam ettiğini Yücer, “Bu morlukların sebebi kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Alkolün etkisi ile alerjik rahatsızlıklar nedeniyle, bilgisayar ekranına fazla bakmayla, düzensiz uykuyla ortaya çıkabilir. Bunların yanında genetik de olabilir. Göz çevresindeki morlukları kısa sürede yok eden bu işlem son zamanlarda giderek yaygınlaşmıştır. Işık dolgusunu sadece göz çevresinde değil aynı zamanda ellerde ve boyun bölgesinde de uygulanabilir.” diye konuştu.

Gözaltı ışık dolgusu nasıl uygulanır?

Dolgu materyalinin yavaşça kemiğin hemen üzerindeki cilt altına verilmesi gerektiğini kaydeden Op. Dr. Hakan Yüzer, “Dolgunun içinde bulunan lokal anestezik madde sayesinde ağrı oluşmaz. Bu işlem iğne ile uygulandığı için şişme ve morluk oluşur, bunların oluşmaması için kanül ile verilmelidir. Gözaltı ışık dolgusu uygulamasında hyaluronik asit homejen bir şekilde yayılır ve etkisini gösterir. Bu işlemle yanak ve gözaltları arasındaki çökükler, torbalanmalar tedavi edilir. Gözaltı ışık dolgusunun içinde bulunan protein, vitamin, aminoasit ve antioksidanlar sayesinde bu morluklardan belirgin bir şekilde kurtulabiliriz. Peki, bu hyaluronik asit nedir? Hyalüronik asit vücudumuzda doğal olarak bulunan ve tabakalarında su tutarak cildimizin hidrasyonunu iyi bir düzeye getirmekle görevlidir. Bu güçlü nemlendirici görevini gören hyalüronik, zamanla azalmaya başlar. Azalmayla birlikte cilt kurur, zayıflar ve kırışıklıklar ortaya çıkmaya başlar. Işık dolgusu da işte bu zamanla azalan hyalüronik asiti cilde geri verir.”

Teoxane Laboratuvarında yapılan araştırmalarda 600 bin üzerinde enjeksiyon uygulandığını ve sadece 15 bin uygulamada 1 kişide kızarıklık ve morarma olduğu görüldüğünü dile getiren Op. Dr. Hakan Yüzer, “Bu durum 72 saatin ardından gidiyor. Kalıcılığı ise 6-12 ay kadar sürdüğü tespit edilmiştir. Ve en önemlisi de dolgu uygulandığı andan itibaren etkisini hemen gösterir aylarca beklemenize gerek yoktur.” Dedi.