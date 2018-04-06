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“Genç Hatipler Minber’de bölge finalini Gümüşhane göğüsledi

İmam Hatip Liseleri arasında yapılan “Genç Hatipler Minberde” Hutbe yarışması Bölge finali Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii’nde gerçekleşti.Başta Erzurum olmak üzere Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Ardahan, Artvin, Kars,...

“Genç Hatipler Minber’de bölge finalini Gümüşhane göğüsledi

İmam Hatip Liseleri arasında yapılan “Genç Hatipler Minberde” Hutbe yarışması Bölge finali Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii’nde gerçekleşti.Başta Erzurum olmak üzere Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Ardahan, Artvin, Kars,...

06 Nisan 2018 Cuma 16:01
“Genç Hatipler Minber’de bölge finalini Gümüşhane göğüsledi

İmam Hatip Liseleri arasında yapılan “Genç Hatipler Minberde” Hutbe yarışması Bölge finali Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii’nde gerçekleşti.

Başta Erzurum olmak üzere Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Ardahan, Artvin, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş ve Bingöl illerinin yarıştığı yarışmada öğrenciler kıyasıya mücadele ettiler.

Başkanlığını Palandöken Müftüsü Abdurrahman Kotan’ın yaptığı jüri heyeti, Erzurum Müftülüğü Merkez Vaizi Dr. Fikrullah Çakmak, Ulu Camiiİmam Hatibi Abdulkadir Düzenli, Arş. Görevlisi Ali Şimşek ve Öğretim Görevlisi Murat Çiftli ’den oluştu.

Yarışma da Gümüşhane Kelkit’ten Cihat Özdemir birinci olurken, Erzurum Yakutiye’den İbrahim Algan ikinci, Erzincan’dan Talha Burak Erkal ise üçüncü oldu.

Yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Eski Genel Müdürü Remzi Ertek, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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