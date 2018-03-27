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Forum Erzurum’da sergilenen Kahramanlık Öyküsü’ne yoğun ilgi

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum, 22-26 Mart tarihleri arasında Çanakkale Savaş Objeleri ve Resimleri Sergisi’ne ev sahipliği yaptı. Kahramanlık Öyküsü isimli bu anlamlı sergi, Forum Erzurum ziyaretçilerinin...

Forum Erzurum’da sergilenen Kahramanlık Öyküsü’ne yoğun ilgi

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum, 22-26 Mart tarihleri arasında Çanakkale Savaş Objeleri ve Resimleri Sergisi’ne ev sahipliği yaptı. Kahramanlık Öyküsü isimli bu anlamlı sergi, Forum Erzurum ziyaretçilerinin...

27 Mart 2018 Salı 16:44
Forum Erzurum’da sergilenen Kahramanlık Öyküsü’ne yoğun ilgi

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum, 22-26 Mart tarihleri arasında Çanakkale Savaş Objeleri ve Resimleri Sergisi’ne ev sahipliği yaptı. Kahramanlık Öyküsü isimli bu anlamlı sergi, Forum Erzurum ziyaretçilerinin yanı sıra öğrenci gruplarının da yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Alışveriş, sinema, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Forum Erzurum, 22 - 26 Mart 2018 tarihleri arasında anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Çanakkale Savaş Objeleri ve Resimleri Sergisi, 1915’te vatan savunması için omuz omuza savaşan kahraman askerlerimizin anılarını gözler önüne serdi.

18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni Anma Günü şerefine gerçekleştirilen sergiye, Çanakkale’den Erzurum’a uzanan kahramanlık öyküsüne şahitlik etmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Forum Erzurum’un Milli Eğitim Bakanlığı Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle yaptığı işbirliği kapsamında, sergiyi pek çok öğrenci grubu da ziyaret etti.
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