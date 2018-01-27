ETÜ’de Terahertz Dalgalar konuşuldu

Çağımızın gerektirdiği yüksek teknolojileri araştırma geliştirme ve üretme konusunda öncü olma kararlılığıyla ilerleyen ETÜ’de “Yüksek Sıcaklık Süper İletken Terahertz Kaynakları, Dedektörleri, Filtreleri ve Özgün Quantum Kademeli Lazerler” konulu seminer programı düzenlendi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Özyüzer’in sunumu ile gerçekleşen seminere Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Songül Duman’ın yanı sıra çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı.

Fen Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen seminerde Prof. Dr. Lütfi Özyüzer, Terahertz teknolojisini ve bu teknolojinin kullanım alanlarından sadece birkaçı olan uzaktan algılama sistemleri ile bomba, silah, bıçak ve uyuşturucu taşıyan insanların uzaktan tespit edilebileceği cihazlar hakkındaki çalışmalara değindi. Ayrıca bu teknolojinin uygun frekans aralıklarında kullanıldığında organizmaya zarar vermediği, dolayısıyla insan sağlığına zararı olmadığını ifade etti.

Konuşmalarının sonunda Prof. Dr. Özyüzer İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüyle ETÜ arasında kurulabilecek işbirliklerine hazır olduklarını sözlerine ekledi. Soru ve cevap kısmının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Songül Duman tarafından Prof. Dr. Lütfi Özyüzer’e plaket takdim edildi.