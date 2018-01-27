Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya -2°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
120702
ALTIN
162.952
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3062
EURO
4.6608

ETÜ’de Terahertz Dalgalar konuşuldu

Çağımızın gerektirdiği yüksek teknolojileri araştırma geliştirme ve üretme konusunda öncü olma kararlılığıyla ilerleyen ETÜ’de “Yüksek Sıcaklık Süper İletken Terahertz Kaynakları, Dedektörleri, Filtreleri ve Özgün Quantum Kademeli...

ETÜ’de Terahertz Dalgalar konuşuldu

Çağımızın gerektirdiği yüksek teknolojileri araştırma geliştirme ve üretme konusunda öncü olma kararlılığıyla ilerleyen ETÜ’de “Yüksek Sıcaklık Süper İletken Terahertz Kaynakları, Dedektörleri, Filtreleri ve Özgün Quantum Kademeli...

27 Ocak 2018 Cumartesi 10:49
ETÜ’de Terahertz Dalgalar konuşuldu

Çağımızın gerektirdiği yüksek teknolojileri araştırma geliştirme ve üretme konusunda öncü olma kararlılığıyla ilerleyen ETÜ’de “Yüksek Sıcaklık Süper İletken Terahertz Kaynakları, Dedektörleri, Filtreleri ve Özgün Quantum Kademeli Lazerler” konulu seminer programı düzenlendi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Özyüzer’in sunumu ile gerçekleşen seminere Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Songül Duman’ın yanı sıra çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı.

Fen Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen seminerde Prof. Dr. Lütfi Özyüzer, Terahertz teknolojisini ve bu teknolojinin kullanım alanlarından sadece birkaçı olan uzaktan algılama sistemleri ile bomba, silah, bıçak ve uyuşturucu taşıyan insanların uzaktan tespit edilebileceği cihazlar hakkındaki çalışmalara değindi. Ayrıca bu teknolojinin uygun frekans aralıklarında kullanıldığında organizmaya zarar vermediği, dolayısıyla insan sağlığına zararı olmadığını ifade etti.

Konuşmalarının sonunda Prof. Dr. Özyüzer İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüyle ETÜ arasında kurulabilecek işbirliklerine hazır olduklarını sözlerine ekledi. Soru ve cevap kısmının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Songül Duman tarafından Prof. Dr. Lütfi Özyüzer’e plaket takdim edildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ameliyatsız yüz germe mutluluk veriyor
Ameliyatsız yüz germe mutluluk veriyor
Gülüş tasarımı yüz hatlarını meydana çıkarıyor
Gülüş tasarımı yüz hatlarını meydana çıkarıyor
Kış ayında beslenmeye dikkat
Kış ayında beslenmeye dikkat

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim