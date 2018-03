ETSO, bağışları TSK Güçlendirme Vakfı’na teslim etti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde terörist unsurlara yönelik yürüttüğü ve başarıyla tamamlanan, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından başlatılan yardım kampanyası sona erdi.

Türkiye’deki oda ve borsalar arasında ilk bağış kampanyasını başlatan ETSO’nun, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası hesaplarında toplanan 323 Bin 960 lira tutarındaki bağışın dekontu, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdür Vekili Sadık Piyade’ye teslim edildi. Toplanan bağışların listesini ve banka dekontlarını da TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade’ye teslim eden Yücelik’e, altın madalya ve berat belgesi verildi.

“Ordumuz, gurur kaynağımız”

Ziyarette, Türk silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın çok geniş bir vizyonla, çok önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, “Gurur kaynağımız ordumuzun daima güçlü ve muzaffer olması, her zaman milletimizin göğsünü kabartmıştır” dedi.

“Devletimizin imkanları ile her geçen gün daha güçlenen ve modernize olan kahraman ordumuza biz de millet olarak her zaman desteğimizi sunmak zorundayız” diyen Başkan Yücelik şunları söyledi; “Mütevelli heyet başkanlığını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı ve savunma sanayimizin çağın gerektirdiği donanıma sahip olması için çok önemli çalışmalar yürüten Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na, Odamız üyeleri ve Erzurumlular olarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Allah her daim Ordumuzun, ona hizmet edenlerin ve maddi manevi destek olmaya çaba gösterenlerin yardımcısı olsun” diye konuştu.

TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade de, “Savunma sanayine ve ordumuza destek olmak amacıyla yapılan bu anlamlı bağış nedeniyle, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde bütün Erzurumlulara teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.