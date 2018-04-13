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ETB’den Başkent çıkarması

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yeni yönetimiyle Ankara’ya çıkarma yaptı. Başta TOBB olmak üzere bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Oral ve ekibi, Ankara Ticaret Borsası yönetimiyle de görüştü.ETB’nin...

ETB’den Başkent çıkarması

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yeni yönetimiyle Ankara’ya çıkarma yaptı. Başta TOBB olmak üzere bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Oral ve ekibi, Ankara Ticaret Borsası yönetimiyle de görüştü.ETB’nin...

13 Nisan 2018 Cuma 15:18
ETB’den Başkent çıkarması

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yeni yönetimiyle Ankara’ya çıkarma yaptı. Başta TOBB olmak üzere bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Oral ve ekibi, Ankara Ticaret Borsası yönetimiyle de görüştü.

ETB’nin yeni Başkanı Hakan Oral ve ekibi, ilk ziyaretlerini başkent Ankara’ya yaptı. ETB Başkanı Hakan Oral, Başkan Vekili Muammer Aydın, yönetim kurulu üyeleri ve Meclis Başkanı Yavuz Güney’den oluşan ETB heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Oral, Hisarcıklıoğlu’na Oltu taşı tespih ve kol düğmesi hediye etti. Samimi geçen görüşme sırasında Hisarcıklıoğlu, Oral ve yönetimini tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.

Başkan Oral ve beraberindeki heyet, başkentteki ikinci ziyaretlerini Ankara Ticaret Borsası’na yaptı. Ziyarete TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’da eşlik etti. Borsa Başkanı Faik Yavuz’la görüşen Erzurum heyeti Yavuz’a da Oltu taşı tespih hediye etti.
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