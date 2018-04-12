Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) Meclis Başkanlığına Yavuz Güney, seçildi.

Erzurum Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı seçimlerin ardından yapılan oylamada Yavuz Güney, Meclis Başkanı olurken, Başkan vekilliklerine ise Hüseyin Yiğit ile Muharrem Köroğlu getirildi. Bu arada Meclis Katip üyeliğe de Abdulkadir Gedik seçilirken, Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu ise Birol Şuşarlı, Şerafettin Uzun, Yavuz Ceylan ve Erdoğan Kanmaz’dan oluştu.