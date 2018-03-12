Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü, kentte törenlerle kutlandı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilk olarak İstanbulkapı’dan Havuzbaşı’ndaki Atatürk anıtına kadar ay yıldızlı Türk bayrağı ve atlı birliklerle yürüdü.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Zehra Taşkesenlioğlu, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın’ın da katıldığı törende Başkan Sekmen, günün anlam ve önemini belirtti.

Sekmen, “Erzurum; büyük Türk milletinin tarihi misyonunda ve alın yazısında her zaman Anadolu’nun kilidi ve anahtarı konumunu üstlenmiş kutsal bir Müslüman coğrafyasıdır” dedi. “Dün olduğu gibi bugün de bu tarihi şehir; stratejik öneminden tarihi, dinî ve siyasî cazibesinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Erzurum, Türk milletinin eline geçtiği yıllardan günümüze kadar, ülkemizde görülen her önemli vatan meselesinde Türk milletinin yüz akı ve yürek güveni olmuştur. Tarihimizin bize öğrettiği ilk hakikat; bu vatanı kurmanın kolay olmadığıdır. Üstünde bugün sere serpe gezdiğimiz bu topraklar, şehitlerimizin kanlarıyla vatanlaştırdığımız ülkemizin, Türk milletinin vatanı olabilmesi için, bin yıldan beri en seçme yiğitlerini, devlet adamlarını, komutanlarını, en sevdiği, üstüne titrediği zekâları, ilim, fikir ve gönül adamlarını buralarda eritmiş, buralarda akıtmıştır” dedi.

“Erzurum yiğit ve kahramanların şehridir”

Başkan Sekmen, Ermeni çetelerin Erzurum’da yaptığı katliamı anlattı. Sekmen, şunları kaydetti: “1916-1918 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı içinde Rus Ordusu ile ittifak yapan Taşnak, Hınçak ve Ramgavar adlı Ermeni Çeteleri Erzurum-Cinis’te, Tazegül’de, Alaca’da, Ilıca’da, Tepeköy’de, Dutçu’da, Erzurum Merkezde, Yanıkdere’de, Karskapı’da, Ezirmikli Osman Ağa ve Mürsel Paşa Konaklarında, Firdevsoğlu Kışlası’nda, Yeşilyayla’da, Hasankale’de, Tımar’da, Köprüköy’de, Horasan’da tam bir ‘Müslüman Türk Soykırımı’ gerçekleştirmiştir. Savaşla hiçbir ilgisi olmayan, masum sivil ahali, Ermeni Çeteleri tarafından sadece Türk ve Müslüman oldukları için katledilmişlerdir. Erzurum; vatanı için canını seve seve feda eden yiğitlerin şehridir.”

“Şanlı kalenin çocukları esareti asla kabul etmez”

Başkan Mehmet Sekmen, kentte her bir hanenin mezalime uğradığını anımsattı. Sekmen, şöyle dedi:

“Muhacirliğin elemini, istilânın sıkıntılarını tatmış ve Ermeni zulmünün ağırlığını yaşamış olan bu eski ve şanlı kalenin çocukları, son ferde kadar müdafaanın bir zaruret olduğu imanını her daim çehrelerinde taşır. Erzurum’da hiçbir hane ve aile yoktur ki Rus ve Ermeni savaşlarında şehit vermemiş olsun. İstiklal ve hürriyet bizler için uğrunda ölünecek önemli ve vazgeçilmez kavramlardır. Erzurumlu vatanı için gözünü hiç kırpmadan seve seve canını feda eder. 12 Mart’ta Türk’ün sarsılmaz iradesi, vatan ve bayrak sevgisi, Dadaşın üstün cesaret ve kahramanlığı tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu yüzden Erzurum; İslam’ın kilidi, Anadolu’nun önsözü, ay yıldızlı bayrağımızın sancağı ve Türkiye’nin ana fikridir. 100 yıl önce, özgürlük, bağımsızlık ve kurtuluş için şahadet şerbetini içen şehitlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Doğu’nun Muzaffer Kumandanı Kazım Karabekir Paşa’yı, şanlı Türk ordumuzun kahramanlarını, emniyet mensuplarımızı, 15 Temmuz Demokrasi Destanımızın kahramanlarını ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda şüheda mertebesine ulaşan tüm yiğitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

Konuşmaların ardından mehteran takımı gösteri yaptı. Başkan Sekmen ve protokol üyeleri, Havuzbaşı’ndaki törenin ardından Karskapı Şehitliği’ne geçerek aziz şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktı.