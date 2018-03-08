Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116567
ALTIN
162.284
DOLAR
3.8233
STERLİN
5.2889
EURO
4.7173

Erzurum’da Kadınlar Günü bir dizi etkinlikle kutlandı

-Erzurum’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir dizi etkinlikle kutlandı.İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği yürüyüşle başlayan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı...

Erzurum’da Kadınlar Günü bir dizi etkinlikle kutlandı

-Erzurum’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir dizi etkinlikle kutlandı.İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği yürüyüşle başlayan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı...

08 Mart 2018 Perşembe 13:33
Erzurum’da Kadınlar Günü bir dizi etkinlikle kutlandı

-Erzurum’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir dizi etkinlikle kutlandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği yürüyüşle başlayan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen’inde katıldığı törenle Kent meydanında coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar yürüyüşle başladı.150 kadının katıldığı yürüyüş Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak Kent Meydanında son buldu. İki grup halinde yarışan kadınlarda ilk grubun birincisi Dilanur Öztürk olurken ikinci grubun birincisi Sibel Burak oldu. Yürüyüşe 65 yaşındaki Menşüre Kutlu’da katıldı. Yorulmadığını ifade eden Menşüre Kutlu, “Gerekirse Afrin’e bile giderim canım vatana feda olsun” dedi.

Törene eşleriyle katılan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tören alanındaki kadınlara gül dağıtıp stantları tek tek ziyaret ederek kadınlar gününü kutladılar. Yarışmada ilk 3’e giren yarışmacılara Vali Seyfettin Azizoğlu’nun eşi Nilgün Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in eşi Gülay Sekmen ve Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın eşi Ayşe Ilıcalı madalyalarını takdim etti.

Törende konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, “Her günümüzün böyle güzel neşeli huzurlu olmasını diliyorum. Bugün Kadınlar Günü diyoruz ama kadınlarımız analarımız, evlatlarımız, kızlarımız ve eşlerimizdir başımızın tacı medeniyetimizin kurucularıdır onlara her gün özeldir. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, “Yılda 365 gün 6 saat kadınlara hürmette kusur yapmamız gerekir. Peygamberimiz veda hutbesinde kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allahtan korkmanızı tavsiye ederim diye buyuruyor kadınlar bize Allah’ın emaneti onları koruyalım ve sevelim tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.” diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Tanfer: “Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”
Başkan Tanfer: “Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun”
Başkan Yücelik’ten Kadınlar Günü mesajı
Başkan Yücelik’ten Kadınlar Günü mesajı
Oltu Yeşilay Şubesinden Yeşilay Haftası etkinliği
Oltu Yeşilay Şubesinden Yeşilay Haftası etkinliği

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim