Erzurum’da Kadınlar Günü bir dizi etkinlikle kutlandı

-Erzurum’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir dizi etkinlikle kutlandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği yürüyüşle başlayan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen’inde katıldığı törenle Kent meydanında coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar yürüyüşle başladı.150 kadının katıldığı yürüyüş Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak Kent Meydanında son buldu. İki grup halinde yarışan kadınlarda ilk grubun birincisi Dilanur Öztürk olurken ikinci grubun birincisi Sibel Burak oldu. Yürüyüşe 65 yaşındaki Menşüre Kutlu’da katıldı. Yorulmadığını ifade eden Menşüre Kutlu, “Gerekirse Afrin’e bile giderim canım vatana feda olsun” dedi.

Törene eşleriyle katılan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tören alanındaki kadınlara gül dağıtıp stantları tek tek ziyaret ederek kadınlar gününü kutladılar. Yarışmada ilk 3’e giren yarışmacılara Vali Seyfettin Azizoğlu’nun eşi Nilgün Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in eşi Gülay Sekmen ve Milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın eşi Ayşe Ilıcalı madalyalarını takdim etti.

Törende konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, “Her günümüzün böyle güzel neşeli huzurlu olmasını diliyorum. Bugün Kadınlar Günü diyoruz ama kadınlarımız analarımız, evlatlarımız, kızlarımız ve eşlerimizdir başımızın tacı medeniyetimizin kurucularıdır onlara her gün özeldir. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, “Yılda 365 gün 6 saat kadınlara hürmette kusur yapmamız gerekir. Peygamberimiz veda hutbesinde kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allahtan korkmanızı tavsiye ederim diye buyuruyor kadınlar bize Allah’ın emaneti onları koruyalım ve sevelim tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.” diye konuştu.