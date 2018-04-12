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Erzurum’da çocuk hakları komitesi oluşturuldu

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü bünyesinde ’Çocuk Hakları Komitesi’ oluşturuldu.Çocuk Hakları İl Komitesi, ilk toplantısını ASP İl Müdürlüğü binasında; Yakutiye, Aziziye ve palandöken ilçelerindeki farklı okullardan...

Erzurum’da çocuk hakları komitesi oluşturuldu

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü bünyesinde ’Çocuk Hakları Komitesi’ oluşturuldu.Çocuk Hakları İl Komitesi, ilk toplantısını ASP İl Müdürlüğü binasında; Yakutiye, Aziziye ve palandöken ilçelerindeki farklı okullardan...

12 Nisan 2018 Perşembe 14:28
Erzurum’da çocuk hakları komitesi oluşturuldu

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü bünyesinde ’Çocuk Hakları Komitesi’ oluşturuldu.

Çocuk Hakları İl Komitesi, ilk toplantısını ASP İl Müdürlüğü binasında; Yakutiye, Aziziye ve palandöken ilçelerindeki farklı okullardan seçilen 20 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirdi. Toplantıda ASP İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, Şube Müdürü Bekir Gezer ve Çocuk Hakları Komitesi üyeleri hazır bulundu. Çocuk hakları komitesi konusunda açıklamalarda bulunan Ekinci, " Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dâhil olmak üzere yaklaşık 142 ülke sözleşmeyi imzalamış ya da onay ve katılma yoluyla taraf devlet durumuna gelmiştir. Çocuk Hakları komiteleri bu çerçevede oluşturulmuştur. Çocuklarla ilgili hizmetlerde onların görüş ve önerilerinde yararlanmak, eğitimde, sağlıkta ve ailede karşılaştıkları sorunları tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek üzere toplantıyı gerçekleştirdik. Merkez ilçelerdeki okullarla yaptığımız yazışmalar sonucunda, Çocuk Hakları İl Komitesi oluşturduk. Önümüzdeki süreçte il eylem planını oluşturacağız. Çocuklarımıza çocuk hakları konusunda eğitim vereceğiz. Çocuk Hakları komitemizde devlet korumasından 2 çocuğumuz ve kurumuzda görevli meslek elemanlarımızdan 2 yetişkin katılmıştır" ifadelerini kullandı.

Çocuk Hakları Komitesi üyeleri toplantı sonrası ASP İl Müdürü Cemil İlbaş’ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundular.

İlbaş ise çocuk haklarının önemine değinerek, komitenin bu anlamda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Çocuk Hakları Komite üyeleri ayrıca ASP İl Müdürlüğündeki birimleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
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