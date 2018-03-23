Erzurum Ticaret Borsası adayı Abdurrezzak Cellat; “Geleceğe umutla bakarak yola çıktık”

1 Nisan’da yapılacak olan Erzurum Ticaret Borsası seçimleri için başkan adayı olan Abdurrezzak Cellat yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Cellat Yaptığı açıklamada, “Bizler tamamen Borsanın imajını yeniden düzeltmek, üyeleriyle barışık, sorunlarına çözüm üreten, onları en iyi şekilde temsil edebilen, proje geliştiren, ilimizin ekonomisine katkıda bulunabilecek bir anlayışla yeni bir soluk yeni bir heyecanla, geçmişe sünger çekip, geleceğe umutla bakarak yola çıktık” dedi.

Erzurum Ticaret Borsası başkan adayı Abdurrezzak Cellat’ın açıklaması şöyle; “Malumlarınız olduğu üzere geçen hafta içerisinde Erzurum Ticaret Borsası başkanlığına adaylığımı açıkladım ve hiç vakit kaydetmeden ekip arkadaşlarımla birlikte saha çalışmalarına başladım. Ancak üyelerimizden aldığım bazı haklı tepkiler neticesinde bu açıklamayı yapma gereğini hissettim.

Şöyle ki son yıllarda özellikle üyeleriyle küskün bir profil sergileyen, bazı kamu kurumlarıyla bir dargın bir barışık görüntü veren, temsil kabiliyetini giderek yitiren bir borsa çıkmıştı karşımıza. Bizler, yani meclis üyesi bazı arkadaşlarda bunun farkındaydık.

Düşündük taşındık kendi aramızda bir söz verdik ve elimizi taşın altına koyarak biz bu kötü imajı düzeltiriz dedik ve yola çıktık. Ama inanın hiç birimizin aklında başkan adayı olma gibi bir niyeti yoktu. Aylar önce çıktığımız bu yolda basın toplantısından sadece birkaç gün önce arkadaşlarımın da teveccühüyle benim başkan adaylığıma karar verdik.

Adaylığımı açıkladığım o gün de mevcut başkan Hakkı Hınıslıoğlu nezaket gösterip iş yerimize kendisi gelerek bize destek olduğunu söylemiştir. Kendisine bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ederim. Lakin bizler toplum olarak gelen misafiri baş üstünde tutar, ikram da bulunur, en iyi şekilde ağırlar ve uğurlarız. Bu düşmanımız olsa dahi böyledir. Çünkü ailemizden aldığımız terbiye bunu gerektirir çünkü makamlar gelip geçici, ama insanlık bakidir.

Az önce de dediğim gibi saha çalışmalarına başladıktan sonra üyelerimizden bazı tepkiler aldım. Sizler Hakkı Hınıslıoğlu’nu tekrar başkanlığa getireceksiniz, üst kurul delegeliğini söz vermişiniz şeklinde tepkiler aldım.

Bizler ne gizli bir anlaşma ne de gizli bir planın parçası olarak yola çıkmadık. Bizler tamamen Borsanın imajını yeniden düzeltmek, üyeleriyle barışık, sorunlarına çözüm üreten, onları en iyi şekilde temsil edebilen, proje geliştiren, ilimizin ekonomisine katkıda bulunabilecek bir anlayışla yeni bir soluk yeni bir heyecanla, geçmişe sünger çekip, geleceğe umutla bakarak yola çıktık.

Atalarımızın çok güzel bir sözü vardır “Altın yere düşmekle pul olmaz” ülkemizin sayılı borsalarından biri olan Erzurum Ticaret Borsası da bugün o durumdadır. Yani biz pul olmadık olmayacağız da inşallah. Bu yüzden üyelerimiz hiç endişe etmesin.

Sloganımız şudur ki; Çalışan Komiteler, Çalışan Meclis, Çalışan Yönetim, Kazanan ve Güvenen, Üyelerimiz ve Erzurum.

Erzurum Ticaret Borsasının 13 Meslek grubu bulunmaktadır. Bu gruplar ağırlıklı olarak Toptan ve Perakende Gıda maddeleri Ticareti, Un ve yem Ticareti, Lokantacılar, Et ve Et Mamulleri Ticareti, Bitkisel ve Nebati Yağ Ticareti Tavuk Eti ve Yumurta Ticareti, Fırıncılar, Sebze Hali esnafı ile benim şirketimin de içinde bulunduğu süt ve süt ürünleri üretici ve satıcılarından oluşmaktadır.

Bu gruplardaki üyeler yapılacak seçim neticesinde kendi komitelerini seçecek ve bu komiteler 5 veya 7 kişiden oluşacaktır.

Seçilecek bu komiteler bizler için çok önemlidir. İnşallah göreve gelirsek düzenli olarak her ay bir meslek komitemizi yönetim kurulumuza davet edip sorunlarını dinleyip çözüme kavuşturmak için hep birlikte neler yapabileceğimizi tartışacağız gerekirse sorunlarını meclisimiz gündemine alıp meclis üyelerimizle birlikte tartışacağız çözüme hep birlikte odaklanacağız.

Tarım ve Hayvancılığın merkezi olan Erzurum’u yeniden eski cazip günlerine kavuşturmak için var gücümüzle hep birlikte çalışacağımıza söz veriyorum. Hemen aklıma gelen ve benimde sektörüm olan çiğ süt bulmakta zorluk çektiğimiz bu günler de süt sığırcılığı ve süt temini için neler yapabileceğimizi yine sektördeki üyelerle istişare halinde hep birlikte çözüme kavuşturacağız yine diğer sektördeki üyelerimiz içinde bu tip projelerimiz olacaktır.

Gerek kamu kurumlarına ve gerekse tüccar ve esnafımıza destekler sağlayan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), KOSGEB, gibi kurumların yetkilileriyle sürekli irtibat halinde olacağız. Yeni çıkan destekleri hakkında, üyelerimizi anında bilgilendireceğiz. Proje yazım aşamasında nasıl bir yol izleyecekleri hakkında gerekirse borsamız bünyesinde bir proje ofisi açacağız.

Gerek Valiliğimiz, gerek Büyükşehir Belediyemiz, alt belediyeler, Tarım il müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarla sürekli irtibat halinde olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Biz Erzurum için Erzurum sevdalısı olarak hiç kimsenin projesi değil kendi içinizden biri olarak yola çıktık Erzurum ve Borsamız için hayırlara vesile olsun.”