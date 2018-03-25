Erzurum Şehir Tiyatrosu iki oyunla Türkiye turnesinde

Erzurum Şehir Tiyatrosu, 25 Mart-15 Nisan tarihlerinde “ Bizim konak” ve “ Tek köyün muhtarları “ adlı iki oyunu Amasya, Kocaeli, İstanbul, Bursa merkez ve ilçelerinde sahneleyecek.

Yönetmenliğini Semih Yetimoğlu, sanat yönetmenliğini Cumhur Seval‘in yaptığı “Bizim Konak” ve “Tek köyün muhtarları” adlı oyunlarında, geleneksel Türk tiyatrosunun, orta oyun ve seyirlik oyun örnekleriyle kültürel kimliğimizin gelecek nesillere aktarımı amaçlanmakta.

Semih Yetimoğlu, “Bir toplumun kültürel kimliğinin gelişiminde sanatın katkısı inkar edilemez. Milli ve manevi değerlerimizin birikimini yaşatmak, geleceğe taşımak için çabalayan bir güçtür sanat. Çocuklarımızın, gençliğin tiyatro sanatı ile tanışması, bir sanat etkinliği içinde kendini, diğer insanları ve çevresini daha iyi tanıması, tiyatro sanatı ile tanışarak bu sanatın zenginliklerinden pay alması, ortak çalışma ve üretmeyi öğrenmesi, kendine olan güvenin artması gibi eğitsel boyutları vardır. Türk toplumunun yurt ve güzellik sevgisini, dil ve kültürünü yüceltmek, Türkçeyi en güzel şekilde seslendirmek, Türk kültürünü besleyerek, temel değerler üzerinde doğru yargılara varmasını sağlamak, sanat ve estetik duygusunu geliştirmektir amacımız.” diye konuştu.

Yetimoğlu, yönetmenliğini yaptığı iki oyunun Sanat yönetmeninin Cumhur Seval, Teknik ve kostüm Ercan Seval ve Sahne amirinin Yakup Çağlayan olduğunu belirtti.