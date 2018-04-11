Erzurum Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı gazetecilerle bir araya geldi

Erzurum Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelerek 2017’de yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Yıllık fidan programının 5 milyon olmasına rağmen 5.5 milyon fidana ulaştıklarını fidan dikiminde Doğu Anadolu Bölgesi adına Erzurum’un bir lokomotif olduğunu vurgulayan Erzurum Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, “Yöremizde yoğun kış şartları olduğu için 21 mart dünya ormancılık haftası fidan dikimi yapamadık. İklim şartlarına göre fidan dikimine en uygun dönem bu dönem. Yöremizde bulunan en büyük orman fidanlığı olan Erzurum Orman Fidanlığı olarak bahçelere, yol kenarlarına, camilere ve mezarlıkların ağaçlandırması konusunda büyük bir kısmı burada ki fidanlıklarımızda yetişiyor. Yıllık programımızın 5 milyon olmasına rağmen hedefimiz 5.5 milyon fidan üretimi gerçekleştirdiğimiz fidanların bir çoğunun tahsilatlarını kurumlara yaptık. Geriye kalanların sökümlerini yapıp tahsilatlarını yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bıyıklı kırsalda ki ekonomik durumu düşük olan vatandaşlara da düşük faizli yüzde 20 hibe olmak şartıyla kredilerinin olduğunu söyledi. Sosyal ormancılık programı kapsamında da vatandaşların doğaya daha az zarar vermesinin hedeflediklerini ifade ederek , “Sosyal ormancılık faaliyetlerimiz var bu sosyal ormancılık faaliyetleri kapsamında bin aileye hibe destekli projemiz var. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık hak sahipleri tespitleri oldu bir kısmının ihalesi gerçekleşti bir kısmının ihalesi devam ediyor. Bu yapmış olduğumuz sosyal ormancılık faaliyetleri kapsamında sera kurulumundan mantolamaya kadar güneş enerjisiyle sıcak su tesisinden yayalarda ki bulunan vatandaşlarımızın elektrik üretimine kadar birçok faaliyetimiz var bununla ilgili kırsal kesimdeki vatandaşlarımızı bakanlığımız tarafından kalkındırması hedeflendiğinden bu tür çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Açıklamaların ardından basın mensupları adına Erzurum Teknik Üniversitesi fidanlığına gazetecilerle birlikte fidan dikildi.