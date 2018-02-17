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Erzurum mükellef verileri açıklandı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Erzurum 2018 faal vergi mükellefi dağılımını paylaştı. Kurumlar vergisi Faal Mükellef sayısı geçilen yılın aralık ayına göre yüzde 0.27 oranında artış göstererek 2 bin 903’ten 2 bin 911’e yükseldi. Basit Usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısında ise yüzde 0.43’lük oranda artış kaydedildi.

Erzurum mükellef verileri açıklandı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Erzurum 2018 faal vergi mükellefi dağılımını paylaştı. Kurumlar vergisi Faal Mükellef sayısı geçilen yılın aralık ayına göre yüzde 0.27 oranında artış göstererek 2 bin 903’ten 2 bin 911’e yükseldi. Basit Usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısında ise yüzde 0.43’lük oranda artış kaydedildi.

17 Şubat 2018 Cumartesi 11:05
Erzurum mükellef verileri açıklandı

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Erzurum 2018 faal vergi mükellefi dağılımını paylaştı. Kurumlar vergisi Faal Mükellef sayısı geçilen yılın aralık ayına göre yüzde 0.27 oranında artış göstererek 2 bin 903’ten 2 bin 911’e yükseldi. Basit Usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısında ise yüzde 0.43’lük oranda artış kaydedildi.

2018 Ocak Ayı Verileri

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2018 yılı ocak dönemi faal mükellef sayısı dağılımı verilerine göre, Erzurum’da 8 bin 296 Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 13 bin 511 Gelir Stopaj Vergisi, 9 bin 754 Gelir Vergisi, 7 bin 770 Gayrimenkul Sermaye İradı, 12 bin 570 Katma Değer Vergisi ve 2 bin 911 Kurumlar Vergisi faal mükellefi bulunuyor.

2017 Yılı Mükellef Sayıları

2017 yılı aralık dönemi faal mükellef sayısı dağılımı verilerine göre, Erzurum’da 8 bin 260 Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, 13 bin 553 Gelir Stopaj Vergisi, 9 bin 778 Gelir Vergisi, 7 bin 783 Gayrimenkul Sermaye İradı, 12 bin 606 Katma Değer Vergisi ve 2 bin 93 Kurumlar Vergisi faal mükellefi bulunuyordu.
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