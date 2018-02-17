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Erzurum kamuda da cazibe merkezi

Erzurum’da yılın ilk ayında kişi başına düşen il geliri 1,4 bin TL, kişi başına yapılan kamu harcaması ise 596 TL olarak kaydedildi. İl, Doğu Anadolu Bölgesi illeri düzeyinde ocak ayı gelir bazında Van ve Malatya’nın ardından 3’üncü, tahsil edilen gelir tutarında 1’inci, kamu hizmet harcamaları bazında ise yine ilk sırada yer aldı.

Erzurum kamuda da cazibe merkezi

Erzurum’da yılın ilk ayında kişi başına düşen il geliri 1,4 bin TL, kişi başına yapılan kamu harcaması ise 596 TL olarak kaydedildi. İl, Doğu Anadolu Bölgesi illeri düzeyinde ocak ayı gelir bazında Van ve Malatya’nın ardından 3’üncü, tahsil edilen gelir tutarında 1’inci, kamu hizmet harcamaları bazında ise yine ilk sırada yer aldı.

17 Şubat 2018 Cumartesi 10:42
Erzurum kamuda da cazibe merkezi

Erzurum’da yılın ilk ayında kişi başına düşen il geliri 1,4 bin TL, kişi başına yapılan kamu harcaması ise 596 TL olarak kaydedildi. İl, Doğu Anadolu Bölgesi illeri düzeyinde ocak ayı gelir bazında Van ve Malatya’nın ardından 3’üncü, tahsil edilen gelir tutarında 1’inci, kamu hizmet harcamaları bazında ise yine ilk sırada yer aldı.

Erzurum Ocak Ayı Verileri

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Ocak ayı iller bütçe denge verilerini paylaştı. Verilere göre Erzurum’da il geliri 1.1 milyar TL olurken, dönemde tahsil edilen gelir tutarı 162,5 milyon TL, toplam kamu hizmet harcamaları tutarı ise 452.9 milyon TL oldu. İl gelirinin gideri karşılama oranı yüzde 35,9, tahsil edilen gelirin tahakkuka oranı ise yüzde 14,56 olarak bildirildi.

DOSİAD Analiz Sonuçları

DOSİAD araştırma Merkezi analizlerine göre, Ocak ayı bazında il geliri Erzurum’da 1.1 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgeleri toplamında 1.4 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 2.4 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 9.0 milyar TL oldu. Kamu harcamaları ise Erzurum’da 452.9 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgeleri toplamında 613,7 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 1.0 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 2.9 milyar TL oldu.

Gelirin Gideri Karşılama Oranları ve Erzurum

Erzurum, gelirin gideri karşılaması oranı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri düzeyinde Van ve Malatya’dan sonra üçüncü sırayı aldı. İl bütçe dengesi pozitif seyri açısından ise KUDAKA, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi ortalamalarını 2017 yılında olduğu gibi yine geride bıraktı. DOSİAD analizlerine göre, Dönemde gelirin gideri karşılama oranı ortalaması Erzurum’da yüzde 35,9, KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 31,59, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 27,7, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 26,2 olarak kaydedildi.

Bölge İlleri Bütçe Denge Verileri

Eylül ayı ölçeğinde gelirin gideri karşılama oranı Malatya’da yüzde 44,53, Van’da yüzde 37.2 Erzurum’da yüzde 35.9, Erzincan’da yüzde 30,3, Elazığ’da yüzde 32,06, Ağrı’da yüzde 27,3, Ardahan’da yüzde 24,07, Iğdır’da yüzde 27,06, Van’da yüzde 20.04, Kars’ta yüzde 20,73, Bitlis’te yüzde 23,52, Muş’ta yüzde 23,03, Bingöl’de yüzde 23,55, Tunceli’de yüzde 10,99, Hakkari’de ise yüzde 6.81 olarak bildirildi.
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