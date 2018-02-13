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Erzurum için AK İstişare

Erzurum AK Parti Milletvekilleri tarafından gerçekleştirilen aylık ‘Erzurum İçin İstişare’ toplantısının şubat ayı etabı Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında gerçekleştirildi.AK Parti Erzurum Milletvekilleri Başbakan...

Erzurum için AK İstişare

Erzurum AK Parti Milletvekilleri tarafından gerçekleştirilen aylık ‘Erzurum İçin İstişare’ toplantısının şubat ayı etabı Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında gerçekleştirildi.AK Parti Erzurum Milletvekilleri Başbakan...

13 Şubat 2018 Salı 14:25
Erzurum için AK İstişare

Erzurum AK Parti Milletvekilleri tarafından gerçekleştirilen aylık ‘Erzurum İçin İstişare’ toplantısının şubat ayı etabı Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında gerçekleştirildi.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir ve Orhan Deligöz’ün katıldığı istişarede, ilin 2018 yılı sosyal ve ekonomik vizyonu ele alındı.

2017 yılı yatırımlarının da değerlendirildiği istişarede, yıl içinde kaydedilecek çalışmalar belirlendi, tarım, sanayi, enerji, turizm, eğitim, sağlık alanında gerçekleştirilecek yatırımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
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