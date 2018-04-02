Eğitim Bir Sen’den imza kampanyası

Erzurum’da Eğitim-Bir-Sen Erzurum 1 No’lu Şube öncülüğünde öğretmen performans değerlendirme yönetmelik taslağının geri çekilmesi, şiddete karşı yasal düzenleme yapılması için imza kampanyası başlatıldı.

Horasan ilçesindeki İnkılap ilkokulunda basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Horasan Temsilcisi Mikail Kaya öğretmenlerin, eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısı olmayacak ve öğretmenlik mesleğini örseleyecek bir performans değerlendirme sürecine tabi tutulmak istendiğini savundu.

Performans değerlendirme taslağının hukuki ve kanuni dayanağının bulunmadığını öne süren Kaya, eğitimin öznesi eğitimcilerin şiddetin nesnesi haline geldiğine de değindi.

"İtibarın, ihtimamın ve saygının odağında olan öğretmenlerimiz artık hakaretin, şiddetin ve itibarsızlaştırma sarmalının içine düşürülmüştür." diyen Bina, şunları kaydetti: "Aklıselim insanlar için bu bir mesleğin yıpranması değil bir milletin geleceğinin yok edilmesidir. Münferit eylemler olmaktan çıkmış, gittikçe yaygınlık kazanmış, artık toplumsal bir yara haline gelmiş bu şiddet, eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesini olumsuz etkilemekte, eğitimcilerin verimliliğini düşürmektedir."

Açıklamanın ardından öğretmenler dilekçelere imza attı.