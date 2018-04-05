Doğu Anadolu tarihi ve arkeolojik araştırmaları devam ediyor

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Dr. Öğretim Üyesi Oktay Özgül tarafından “Eskiçağ’da Iğdır Kaleleri” adlı araştırma kitabı yayınlandı.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 1998 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve Atatürk Üniversitesi-TTK’nın desteği ile geniş bir ekip tarafından Erzurum-Erzincan-Kars-Iğdır’da yüzey araştırmaları yaptıklarını belirterek, “Bu yüzey araştırmaları esnasında çok sayıda arkeolojik yerleşme, kale, kaya mezarı, yazıt, kaya resimleri ve Erken dönem Türk kültürüne ait damgalar tespit ettik. Araştırmalarımız sonucunda çok sayıda makale, bildiri ve kitap yayınlanmıştır. Çalışmalarımızın bu seneki etabında bölgede tespit ettiğimiz arkeolojik merkezlerin önemli bir kısmını meydana getiren kaleleri bir kitap haline getirdik. Doğudaki sınır ilimiz olan Iğdır’ın arkeolojik zenginliği bölgenin eskiçağ tarihi bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile yağmalanmaya ve tahribata karşı bu kaleleri kayıt altına almak ve belgelemek bizim kültürel mirasımız bakımından son derece kıymetlidir. Bu kitapta okuyucular, özellikle bu alana ilgi duyanlar birbirinden güzel kaleler hakkında görsel malzemeleri zengin bilgiler bulacaktır. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte olup, şimdilerde Ardahan ile ilgili olan kitabımız yayınlanacaktır. Çok kısa aralıklarla çalışmalarını tamamladığımız Erzurum, Erzincan ve Kars kaleleri kitaplarımızı da okuyucu ile buluşturmak, bizi son derece mutlu edecektir. Bu vesile ile Doğu Anadolu’nun her alanda lokomotifi sayılan ve köklü bir geçmişe sahip olan Atatürk Üniversitesi’ne ve rektörümüz, Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya çok teşekkür ederiz” dedi.