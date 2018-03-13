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Diriliş Senfonisi seyirciyle buluşuyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Diriliş Senfonisi” adlı oyun 15 Mart Perşembe günü ‘perde’ diyecek.Erzurum Büyükşehir Belediyesinin “Erzurum’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı”...

Diriliş Senfonisi seyirciyle buluşuyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Diriliş Senfonisi” adlı oyun 15 Mart Perşembe günü ‘perde’ diyecek.Erzurum Büyükşehir Belediyesinin “Erzurum’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı”...

13 Mart 2018 Salı 22:42
Diriliş Senfonisi seyirciyle buluşuyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Diriliş Senfonisi” adlı oyun 15 Mart Perşembe günü ‘perde’ diyecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin “Erzurum’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı” etkinlikleri kapsamında sahnelenecek olan oyun, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Erzurum’un kurtuluşu, İstiklal Marşının kabulü ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarındaki hikâyelerini bir arada işliyor. Ziya Kibar’ın kaleme aldığı oyunu Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Aydemir yönetirken, teknik ve oyuncu kadrosu şehir tiyatrosu ekibinden oluşuyor.

Yönetmen Bünyamin Aydemir, oyunun kısa süre içinde büyük emeklerle seyirci karşısına çıkmaya hazır olduğunu belirterek, muhtelif tarihlerde oynanacak olan gösterimlere herkesi davet etti.

Oyunun ilk gösteriminin 15 Mart Perşembe günü saat 19:00’da İbrahim Erkal Dadaş Kültür Ve Sanat Merkezinde yapılacağını belirten Aydemir, “Oyunumuz birbirinden farklı hikayeleri, farklı tiyatral tekniklerle harmanlayarak seyirciyle buluşturacak. Beğenileceğini düşünüyorum. Bize sunulan imkânlardan memnunuz. Mükemmele yakın fiziksel koşullar var. Bu bağlamda özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen’e bir tiyatrocu olarak içten şükranlarımı sunuyorum. Erzurum’a muhteşem bir eser kazandırmış. Açık söylemek gerekirse, bu çapta bir tiyatro binası batıdaki birçok büyük şehrinde dahi yok. Kıymetini bilmemiz ve emek verenlerin haklarını teslim etmemiz lazım” dedi.

Şehir Tiyatrosu oyunları ücretsiz olup giriş kartları İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi gişesinden temin edilebiliyor.
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