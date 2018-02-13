DES Genel Başkanı Çelebi: “Takke düştü kel göründü”

Son günlerde öğrenci öğretmen ilişkileriyle ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntüleri değerlendiren Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi “Öğretmenin öğretmenlik mesleğinin bu şekilde gündeme gelmesi hepimizi derinden üzmüştür” dedi.

Gerek Milli eğitim Bakanlığının ve gerekse diğer paydaşların sorunu kaynağında çözmek yerine, halının altına süpürdüğünü dile getiren DES Genel Başkanı İshak Çelebi, “Anayasamıza ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşına kadar çocuk olarak görülen, cezai sorumluluğu bulunmayan, eğitilmesi gereken öğrencileri muhatap alarak ve ceza yöntemini kullanarak sorunu çözemeyiz; okullarımızı da çaresiz hale getiririz. Çözümün kaynağı veli ile okulun işbirliğinin ve sorumluluğunun geliştirilmesidir. Okulun muhatap olacağı kişi öğrenci değil veli olmalıdır. Bütün gelişmiş ülkelerde de böyledir. Çocuğuna bakamayan, gerekli eğitimi veremeyen, sorumluluklarını yerine getirmeyen ailelerle sadece okul değil, sosyal hizmet uzmanları da görüşmelidir.” dedi.

Yıllardır Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak eğitim sisteminin temel unsuru olan öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin hızla azalan özlük hakları, ekonomik durumları ama daha önemlisi öğretmenlik mesleğinin itibarını kaybetmesine ve oluşabilecek tehlikelere dikkat çektiklerini belirten Çelebi, “ALO 147, BİMER, vs. şikayet kanallarına yapılan gerekli gereksiz şikayetlerle yıpratılan öğretmenin bütün olumsuzluklardan sorumlu tutulması yanlıştır. 24 Kasım’dan 24 Kasım’a öğretmenlik mesleğinin kutsallığından ve öğretmenleri öven hamasi söylemlerle öğretmenlerimizin gönlü alınmaya çalışılırken, Ülkemiz için hayati önem taşıyan eğitimin sorunlarının çözülmesi yine ötelenmektedir.” Diye konuştu.

Kentleşme ve toplumsal yapının hızlı değişmesiyle birlikte ailelerin de eğitim- öğretim konusunda yanlış bilgilendiğini, bunda TV dizileri, sosyal medya, politik ve ekonomik bir çok etken bulunduğunu belirten Çelebi, eğitimin ailede başladığını ve aileye büyük görev düştüğünü söyledi. Çelebi, dün olduğu gibi bugünde oy kaygısından dolayı seçmene sorumlulukları açık bir şekilde söylenmemiş ve sorumluklarını yerine getirmesi konusunda ciddi bir yaptırım uygulanmadığını belirtti.

Sorunun bir günlük ve tek yönlü olmadığını belirten Çelebi, çözümünde bir çok bileşeni olacağını belirtti. Çelebi, “Temel eğitim, mesleki eğitim öğretmen yetiştirme, yönetici yetiştirme ve atama, ortaöğretim politikalarımız acil olarak gözden geçirilmeli, son yıllarda rafa kaldırılan yönetimin olmazsa olmazı denetim sistemi mutlaka kurulmalıdır. Ancak ivedilikle ALO 147, BİMER gibi şikayet kanalları ya kaldırılmalı yada herkesin kimliğini gizleyerek, yağmur gibi yağan şikayetler titizlikle incelenmeli, asılsız, iftira niteliği taşıyan şikayetleri yapanlar hakkında memurun korunması kanunu kapsamı gereğince gerekli soruşturma başlatılarak asılsız şikayetlerle kamu görevlilerinin zamanının, motivasyonun ve onurunun çalınmasına izin verilmemelidir.” şeklinde konuştu.