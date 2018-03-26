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Deligöz’den yavru vatan ziyareti

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, TBMM Genel Kurul çalışmaları ve komisyon toplantılarına verilen arada yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti...

Deligöz’den yavru vatan ziyareti

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, TBMM Genel Kurul çalışmaları ve komisyon toplantılarına verilen arada yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti...

26 Mart 2018 Pazartesi 15:08
Deligöz’den yavru vatan ziyareti

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, TBMM Genel Kurul çalışmaları ve komisyon toplantılarına verilen arada yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman’ı ziyaret eden Deligöz, Başbakanla bir saat başbaşa bir görüşme yaparak ikili ilişkiler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay’ı ziyaret etti. Her iki ziyarette karşılıklı istişareler de bulunan Erzurum Milletvekili Deligöz, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi tarafından Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Su Hayattır" konulu konferansta konuşmacı olarak katıldı. Ak Parti KKTC temsilciliğinde ziyaret eden Deligöz, “Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin davetlisi olarak yavru vatan göz bebeğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanımıza, Din İşleri Bakanımıza, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektör ve görevlilerine, AK Parti Lefkoşa teşkilatımıza ve son olarak ziyaret ettiğimiz Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin yetkililerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde var olan su sorunu ile ilgili yıllar öncesinde çalışmalar yapmıştık. Yaptığımız çalışmaların verimli ve olumlu sonuçlar vermesinden dolayı memnun oldum. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Halil Nadiri hocamızın “Su Hayattır” konulu konferans daveti üzerine konuşmacı olarak seve seve buraya geldik. Halkımızın, öğrencilerimizin ve teşkilatımızın yoğun sevgisini ve ilgisini gördük. Hepsine çok teşekkür ederim.” diye konuştu.
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