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Curling şampiyonlar belli oldu

Buzun satrancı olarak bilinen Curlingte, Birinci Lig’in şampiyonları belli oldu. Erkeklerde Erzurum Gençlik Spor, bayanlarda ise TEİAŞ Spor Türkiye şampiyonu oldu.Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen Birinci Lig müsabakaları sona...

Curling şampiyonlar belli oldu

Buzun satrancı olarak bilinen Curlingte, Birinci Lig’in şampiyonları belli oldu. Erkeklerde Erzurum Gençlik Spor, bayanlarda ise TEİAŞ Spor Türkiye şampiyonu oldu.Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen Birinci Lig müsabakaları sona...

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:51
Curling şampiyonlar belli oldu

Buzun satrancı olarak bilinen Curlingte, Birinci Lig’in şampiyonları belli oldu. Erkeklerde Erzurum Gençlik Spor, bayanlarda ise TEİAŞ Spor Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen Birinci Lig müsabakaları sona erdi. 2017-2018 Sezonunun şampiyonları altı gün süren çekişmeli karşılaşmaların ardından belli oldu. Erkeklerde Antrenör Ahmet Çelebi idaresindeki Erzurum Gençlik Spor Şampiyon olurken, Bayanlarda da Antrenör Sadık Topaloğlu’nun çalıştırdığı TEİAŞ Spor şampiyonluk ipini göğüsledi.

Türkiye’nin tek curling salonu olan Erzurum GHSİM Curling Salonu’nda yapılan karşılaşmalara Erkeklerde Erzurum Gençlik Spor, Ejderspor, Uzundere Gülspor, Kocaeli Gençlik Spor, Ali Kahyaspor, Çelebispor, Çığspor, Yakutiye Gençlik, Narman 18 Mart Spor ile Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü katıldı.

Bayanlarda ise TEİAŞ Spor, Narmanspor, Narman 18 Martspor, Erzurum Gençlik Spor, Çelebispor, Atatürk Üniversitesi Spor, Palandöken Gençlik Spor, Yakutiye Kaymakamlığı Spor Kulübü, Ejderspor ve Nenehatun Spor Kulüpleri mücadele etti.

Erkeklerde toplamda beş, üst üste dördüncü şampiyonluğu kazanan takımın adı Antrenör Ahmet Çelik yönetimindeki Erzurum Gençlik Spor oldu.

Erkeklerde ikinciliği Antrenör Fatih Işık yönetimindeki Ejder Spor kazandı. Uzundere Gülspor ise üçüncü oldu.

Bayanlarda bu kez şampiyonluk el değiştirdi, Antrenör Sadık Topaloğlu idaresindeki TEİAŞ Spor Kulübü şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, Erdal Karahan yönetimindeki Narmanspor ikinci, Narman 18 Mart Spor ise üçüncü oldu.

Curling Birinci Liginde küme düşen takımlarda belli oldu. Erkkeklerde son üç sırayı alan Atatürk Üniversitesi, Çığspor ve Yakutiye Gençlik Spor, birinci ligden düştü.

Bayanlarda ise Atatürk Üniversitesi, Palandöken Gençlikspor ve Ejderspor ligden düşen takımlar oldu.

Erzurum’da yapılan Curling Birinci Lig müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Eser, GHSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Buz Pateni Federasyonu ve Curling Federasyonu yöneticileri ile diğer davetliler tarafından verildi.

Başkan Şebin, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve GHSİM’nin destekleri ile çok güzel bir organizasyon yaptık. Dereceye giren takımları kutluyorum. Ligden düşen takımlara ise bundan sonraki müsabakaları için başarılar diliyorum” dedi.

Curlingte şampiyonluk kupası kazanan sporcuların, şampiyonluklarını ilginç bir yöntemle kutlaması dikkatlerden kaçmadı.

TEİAŞ Sporlu bayan curlingçiler, takım kaptanı Dilşat Yıldız nezaretinde kazandıkları kupayı buz pistinde kaydırarak, ilginç bir kutlama profili çizdiler.
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